Городовой / Общество / Яйки и самаритяне: жителей этих городов России называют неправильно чаще других
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Старость подождёт: пенсионный возраст повышать не станут — пока Город
Дизайнер раскрыл, как устроить Новый год в маленькой квартире — и не пожертвовать ни сантиметром места Город
Штрафом не отделаешься: в Госдуме предложили лишать прав за липовый знак «Инвалид» Город
Украшала балы Петербурга — и исчезла: реликвия Юсуповых, которую путали с жемчужиной Элизабет Тейлор Город
Кронштадт зажжёт новогоднюю ночь: петербуржцам раскрыли, как пройдёт мультимедийное шоу и чем оно удивит Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Яйки и самаритяне: жителей этих городов России называют неправильно чаще других

Опубликовано: 25 августа 2025 13:33
город России
Яйки и самаритяне: жителей этих городов России называют неправильно чаще других
Фото: Городовой.ру

То ли дело петербуржцы, запретившие всем слово питерцы.

В России города умеют удивлять не только историей и архитектурой, но и тем, как называют их жителей. Иногда кажется, что сам язык издевается над людьми: то подбросит орчанина вместо орка, то предложит яйчанина, от которого невозможно удержаться от улыбки.

Новый список прозвищ и самоназваний — словно экскурсия по стране, где каждое слово оборачивается мемом, а официальные словари выглядят скучной формальностью.

Орск сразу ломает стереотипы: орков там нет, зато есть орчане — суровые, но звучные. В Комсомольске-на-Амуре всё ещё веселее: никакие не комсомольцы, а комсомольчане. Слушаешь и будто возвращаешься в школьный учебник истории, только на современный лад.

Самара разочаровала тех, кто ждал «самаритян». Тут живут самарцы, а когда-то употребляли и «самаряне» — почти библейский штрих. Ростов-на-Дону и Ростов Великий запутали окончательно: и там и там ростовцы, ростовчане — попробуй разберись, где ты находишься.

Тверь и вовсе будто соревнуется сама с собой: тверичи, тверчане, тверитяне, тверяки, тверяне — звучит как рэп-текст. Бологое пошло по пути минимализма — бологовцы, без вариантов. Карасук звучит интригующе, но на деле всё спокойно: карасукцы и карасучане.

Самый сюрприз ждёт в Мценске. Там жители могут быть мценцами, мецнянами, мчанами, амчанами и даже омчанами. Кажется, язык сам не знает, как правильно. Но первое место по абсурдности уверенно держит Яя: её населяют не «яяйцы» и даже не «яйки», а яйчане.

И вот тут становится ясно: Россия — страна, где даже названия жителей могут быть анекдотом. Хочешь узнать о городе — спроси, как зовут его людей. И часто окажется, что это веселее, чем любая экскурсия.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью