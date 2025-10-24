«Язва на теле города» против «идеального вида»: что скрывает Апраксин двор в Петербурге сегодня

Апраксин двор — историческое сердце Петербурга, некогда торговое место, а в последние десятилетия — объект споров и реформ.

Вице-губернатор Игорь Потапенко, инициатор весенних рейдов силовиков, заявил о кардинальных переменах:

«Территория на Апрашке приведена, если не в идеальное состояние, то в очень качественный вид».

Чиновник рапортует об отсутствии уличной торговли и новом асфальте, называя это исполнением «чаянний и обращений» горожан.

Однако, слова вице-губернатора встретили волну скептицизма среди петербуржцев.

«Был там в понедельник, торгуют сигаретами левыми в полный рост», — пишут горожане, ставя под сомнение официальную версию.

«А на Апрашке об этом знают?» — недоумевают они, намекая на возможное расхождение реальности с докладами.

«Возможно он о какой-то другой Апрашке, правда ведь? Ну нельзя же прям так совсем врать-то», — высказываются люди, призывая к правдивости.