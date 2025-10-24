Городовой / Город / «Язва на теле города» против «идеального вида»: что скрывает Апраксин двор в Петербурге сегодня
«Язва на теле города» против «идеального вида»: что скрывает Апраксин двор в Петербурге сегодня

Опубликовано: 24 октября 2025 18:00
globallookpress/Belkin Alexey

Новый асфальт и старые проблемы Апраксина Двора.

Апраксин двор — историческое сердце Петербурга, некогда торговое место, а в последние десятилетия — объект споров и реформ.

Вице-губернатор Игорь Потапенко, инициатор весенних рейдов силовиков, заявил о кардинальных переменах:

«Территория на Апрашке приведена, если не в идеальное состояние, то в очень качественный вид».

Чиновник рапортует об отсутствии уличной торговли и новом асфальте, называя это исполнением «чаянний и обращений» горожан.

«А на Апрашке об этом знают?»: Жители Петербурга о «чистом» рынке и реальности улиц

Однако, слова вице-губернатора встретили волну скептицизма среди петербуржцев.

«Был там в понедельник, торгуют сигаретами левыми в полный рост», — пишут горожане, ставя под сомнение официальную версию.

«А на Апрашке об этом знают?» — недоумевают они, намекая на возможное расхождение реальности с докладами.

«Возможно он о какой-то другой Апрашке, правда ведь? Ну нельзя же прям так совсем врать-то», — высказываются люди, призывая к правдивости.

Почему слова вице-губернатора о Апраксином дворе вызвали скепсис?

Весенние рейды силовиков, о которых отчитался Игорь Потапенко в июне, должны были «полностью очистить Апраксин двор от незаконных построек».

Однако, жители, наблюдающие за жизнью рынка, не видят обещанных перемен.

«Как торговали так и торгуют на улице! А самому туда сходить слабо?!» — бросают вызов чиновнику.

«Всегда поражаюсь этой „язве на теле города“. Но кому-то этот дикий рынок наверное нужен», — отмечают комментаторы, намекая на скрытые интересы, которые могут препятствовать полному преображению территории.

«Новый асфальт» против «торгуют сигаретами левыми»: Две правды о судьбе Апрашки

Чиновничья версия о «качественном виде» и «новом асфальте» сталкивается с реальностью, которую описывают петербуржцы. Наличие нелегальной торговли, по их словам, остается по-прежнему.

«Это очень смешно», — звучит саркастическая оценка официальных заявлений.

Создается впечатление, что борьба за преображение Апраксина двора — это бесконечное противостояние, где слова о контроле ситуации и «чистой» территории опровергаются повседневными наблюдениями жителей.

Ксения Пронина
Город
