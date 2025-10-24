«Язва на теле города» против «идеального вида»: что скрывает Апраксин двор в Петербурге сегодня

Апраксин двор — историческое сердце Петербурга, некогда торговое место, а в последние десятилетия — объект споров и реформ.
Вице-губернатор Игорь Потапенко, инициатор весенних рейдов силовиков, заявил о кардинальных переменах:
«Территория на Апрашке приведена, если не в идеальное состояние, то в очень качественный вид».
Чиновник рапортует об отсутствии уличной торговли и новом асфальте, называя это исполнением «чаянний и обращений» горожан.
«А на Апрашке об этом знают?»: Жители Петербурга о «чистом» рынке и реальности улиц
Однако, слова вице-губернатора встретили волну скептицизма среди петербуржцев.
«Был там в понедельник, торгуют сигаретами левыми в полный рост», — пишут горожане, ставя под сомнение официальную версию.
«А на Апрашке об этом знают?» — недоумевают они, намекая на возможное расхождение реальности с докладами.
«Возможно он о какой-то другой Апрашке, правда ведь? Ну нельзя же прям так совсем врать-то», — высказываются люди, призывая к правдивости.
Почему слова вице-губернатора о Апраксином дворе вызвали скепсис?
Весенние рейды силовиков, о которых отчитался Игорь Потапенко в июне, должны были «полностью очистить Апраксин двор от незаконных построек».
Однако, жители, наблюдающие за жизнью рынка, не видят обещанных перемен.
«Как торговали так и торгуют на улице! А самому туда сходить слабо?!» — бросают вызов чиновнику.
«Всегда поражаюсь этой „язве на теле города“. Но кому-то этот дикий рынок наверное нужен», — отмечают комментаторы, намекая на скрытые интересы, которые могут препятствовать полному преображению территории.
«Новый асфальт» против «торгуют сигаретами левыми»: Две правды о судьбе Апрашки
Чиновничья версия о «качественном виде» и «новом асфальте» сталкивается с реальностью, которую описывают петербуржцы. Наличие нелегальной торговли, по их словам, остается по-прежнему.
«Это очень смешно», — звучит саркастическая оценка официальных заявлений.
Создается впечатление, что борьба за преображение Апраксина двора — это бесконечное противостояние, где слова о контроле ситуации и «чистой» территории опровергаются повседневными наблюдениями жителей.