Юбилейный бум: сразу 24 моста Питера празднуют в 2026-м!
Юбилейный бум: сразу 24 моста Питера празднуют в 2026-м!

Опубликовано: 13 января 2026 15:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

Среди всех мостов старейшим считается Эрмитажный мост.

В 2026 году в Санкт-Петербурге сразу 24 моста отметят свои юбилеи. Самую долгую историю среди них имеет Эрмитажный мост, чей возраст достигнет 260 лет. Его возвели в начале правления Екатерины II, когда Дворцовая набережная получала гранитное оформление.

В администрации добавили: «Вид на переправу со стороны Миллионной улицы — один из символичных для города». Столько же лет исполнится и Казанскому мосту, который по ширине занимает третье место среди городских мостов, уступая только Синему и Аптекарскому. Заметную дату встретит также Львиный мост через канал Грибоедова — ему исполнится 200 лет.

В числе юбиляров значится и Аничков мост, которому в новом году исполнится 185 лет. Большеохтинский мост, соединяющий центр города с Малой Охтой, празднует 115-летие. Дворцовый мост отметит 110 лет со дня открытия, а Володарский станет 90-летним.

Прошлый год был отмечен завершением капитального ремонта сразу трёх переправ через Неву в историческом центре — это Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. В ходе обновления Невского проспекта был также уложен новый асфальт на Зелёном, Казанском и Аничковом мостах. Эрмитажный мост и Дворцовую набережную привели в соответствие строительным нормам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
