Юрий Николаев — в столичной больнице: что случилось с актёром

Опубликовано: 4 ноября 2025 22:45
76-летний артист уже продолжительное время проходит лечение от онкологического заболевания.

Юрий Николаев, широко известный по музыкальной передаче «Утренняя почта», был доставлен в одну из московских клиник, сообщают «Известия».

В момент ухудшения самочувствия он находился у себя дома. Медики приняли решение о срочной госпитализации и поместили ведущего в реанимационное отделение.

Сообщается, что артисту 76 лет и он на протяжении длительного времени борется с онкологическим заболеванием.

Юрий Николаев известен не только как ведущий «Утренней почты» с 1974 года, но и как лицо телевизионных программ «Песня года» и «Достояние республики».

Он неоднократно появлялся в кино, а также активно участвовал в создании и продюсировании новых телевизионных и культурных проектов.

Напомним, недавно ушел из жизни актёр Роман Попов, известный по сериалу о полицейских на Рублёвке.

Юлия Аликова
