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Южный прорыв: новая трамвайная линия свяжет Пушкин, Колпино и кампус СПбГУ — что изменится для петербуржцев

Опубликовано: 20 июня 2025 14:33
трамвай от Славянки
Южный прорыв: новая трамвайная линия свяжет Пушкин, Колпино и кампус СПбГУ — что изменится для петербуржцев
globallookpress/Belkin Alexey

Петербург делает ставку на рельсовый транспорт — что ждет южные окраины города?

На петербургском стенде ПМЭФ-2025 презентовали амбициозный проект — трамвайную линию от Пушкина до перспективного кампуса «Территория развития СПбГУ». Инвестором выступает «АБЗ-1».

Направление есть на схеме, которую показали губернатору Петербурга во время обхода, пишет «Фонтанка». По сути, это продолжение линии «Купчино — Шушары — Славянка» — вдоль Северской улицы, Ям-Ижорского шоссе и до трассы ВСМ.

Ключевые цели проекта: Развитие, интеграция и транспортная доступность

Линию рассматривают, как способ развития Славянки и застраиваемых территорий «Детскосельского».

Среди целей — связь между кампусом СПбГУ и НТЦ «Невская дельта», перспектива для сообщения Пушкина и Колпино, а также интеграция различных видов транспорта — включая железнодорожные платформы и перспективную линию метро.

Проект строительства трамвайной линии является ключевым элементом развития транспортной инфраструктуры в активно застраиваемом микрорайоне Славянка и территории Детскосельский.

Маршрут станет продолжением существующей трамвайной линии «Ст. метро Купчино — пос. Шушары — микрорайон Славянка», полностью соответствуя планам, заложенным в Генеральном плане развития Санкт-Петербурга.

Новые возможности: Связь, развитие и интеграция

Новая трамвайная линия откроет новые возможности для жителей и предприятий южных районов Петербурга.

  • Улучшение транспортной доступности новых жилых комплексов.
  • Связь между научными и образовательными центрами.
  • Увеличение туристического потока в Пушкин и другие исторические места.
  • Интеграция с другими видами транспорта, включая железнодорожный и метрополитен.
  • Развитие экономики и создание новых рабочих мест.

Продление трамвайной линии — это важный шаг в развитии транспортной системы Петербурга и улучшении качества жизни горожан. Трамвай возвращается в городскую среду как современный и эффективный вид транспорта.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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