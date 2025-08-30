Зачем на советских терках сбоку оставляли прорези: многие не пользуются, а зря — сильно упрощают жизнь

Многие пользуются теркой каждый день, но редко задумываются, зачем у старых советских моделей сбоку сделаны две узкие прорези.
Между тем в СССР такие детали появлялись неслучайно — каждой мелочи уделяли внимание.
Эти боковые отверстия предназначены для тонкой нарезки продуктов. Чтобы ими воспользоваться, нужно положить терку горизонтально и провести по прорезям огурцом, сыром или картофелем.
В итоге получаются аккуратные слайсы — идеально для домашних чипсов, бутербродов или салатов.
Простая и удобная функция, про которую многие даже не знали, делает привычную терку универсальным инструментом на кухне.