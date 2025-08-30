Городовой / Общество / Зачем на советских терках сбоку оставляли прорези: многие не пользуются, а зря — сильно упрощают жизнь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Зачем на советских терках сбоку оставляли прорези: многие не пользуются, а зря — сильно упрощают жизнь

Опубликовано: 30 августа 2025 21:33
терка
Зачем на советских терках сбоку оставляли прорези: многие не пользуются, а зря — сильно упрощают жизнь
Фото: Городовой.ру

Разобрались в их предназначении.

Многие пользуются теркой каждый день, но редко задумываются, зачем у старых советских моделей сбоку сделаны две узкие прорези.

Между тем в СССР такие детали появлялись неслучайно — каждой мелочи уделяли внимание.

Эти боковые отверстия предназначены для тонкой нарезки продуктов. Чтобы ими воспользоваться, нужно положить терку горизонтально и провести по прорезям огурцом, сыром или картофелем.

В итоге получаются аккуратные слайсы — идеально для домашних чипсов, бутербродов или салатов.

Простая и удобная функция, про которую многие даже не знали, делает привычную терку универсальным инструментом на кухне.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».