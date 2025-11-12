Задержка по плану: в Петербурге официально сдвигают сроки строительства метро

В Петербурге сроки сдачи ряда крупных городских объектов. Согласно обновленному распоряжению Смольного, ремонтно-строительные работы на 11 элементах метрополитена будут завершены позднее, чем планировалось.
Изменения затронули не только финансовую составляющую, заложенную в Адресной инвестиционной программе, но и конечные даты завершения строительства.
Переносятся сроки сдачи и других важных городских сооружений, среди которых встречаются объекты транспортной, а также социальной инфраструктуры.
Срок сдачи электродепо «Красносельское» увеличен — теперь окончание работ намечено на 2030 год вместо 2029 года. Завершение строительства станции «Кудрово», как и электродепо «Правобережное», откладывается на 2035 год, хотя ранее речь шла о 2029 годе.
Ввод в эксплуатацию вестибюля №1 на станции «Театральная» перенесён на 2029 год вместо 2028-го. Увеличены сроки реализации и других участков подземки, например, линия от «Улицы Савушкина» («Беговая») до «Зоопарка» («Каменка») теперь откроется не ранее 2030 года.
Откладывается завершение участка между «Комендантским проспектом» и «Шуваловским проспектом» до 2034 года. Такое же ожидание коснется линии от «Казаковской» («Юго-Западной») до «Сосновой Поляны».
Сроки строительства направления от «Путиловской» до «Каретной» изменили на 2030 год, а промежутка от «Горного института» до «Морского фасада» — на 2032-й.
Объект между «Проспектом Ветеранов» и станцией «Пулково» теперь обещают открыть лишь в 2035 году. Также передвинута дата ввода участка между «Каретной» и «Суворовской-1» — вместо 2028 года он должен быть готов к 2030 году.
Ранее сообщалось, что для будущей станции метро «Зоопарк» объявлен конкурс для компаний, способных выполнить строительство опор-колонн.