Лингвистический детектив: почему «Ф» — гостья, а не коренная жительница русского алфавита

Как древние люди формировали речь и прикус, приведшие к появлению «Ф».

Почему в русском языке не было буквы «ф» — вопрос, который кажется вполне логичным, ведь практически все слова с буквой «ф» в русском языке — заимствованные.

Однако это наблюдение расширяется, если взглянуть на историю индоевропейских языков в целом.

Историческое отсутствие звука [ф]

Звука [ф] не было в праиндоевропейском языке — исходном для многих европейских и азиатских языков. Это значит, что и у древних славян, и у праславян он изначально отсутствовал.

Звук [ф] в языках возникал значительно позже и часто проникал через заимствования.

В германских языках это подтверждается законом Гримма: например, английское «five» и немецкое «fünf» произошли от праиндоевропейского *pénkʷe. Звуки [p] трансформировались в [f].

Заимствования, например, английское «fail» через французское «faillir» и латинское «fallere» тоже показали, как звук [ф] позднее вошёл в языки.

Развитие звука [ф] в латыни и греческом

В латинском языке звук [ф] формировался из разных звуков праиндоевропейского корня — часто из *dʰ:

лат. «facere» («делать») < ПИЕ *dʰeh₁;

лат. «festus» («праздничный») < ПИЕ *dʰéh₁с;

лат. «figura» < ПИЕ *dʰeyǵʰ.

Одновременно через заимствования проникал звук [ф]: например, слово «ferrum» («железо») вероятно пришло из финикийского, субстратного языка.

В греческом же звук, помечаемый как «ph» (φ), тоже изначально не был оригинальным — это древнее произношение латинским буквам «ph». Слово φῐ́λος [phílos] («любимый») происходит от ПИЕ *bʰil.

Отсутствие звуков «ф» и «в» в древних языках и их связь с физиологией

Судя по реконструкциям, не было в оригинале и звука «в» — он был ближе к современному английскому «w».

Некоторые исследователи связывают появление современных звуков «ф» и «в» с физиологическими изменениями у человека — переходом к более мягкой пище после начала земледелия.

Более грубая, охотничье-собирательская пища быстро стирала зубную эмаль, зубы при этом немного изменяли своеё расположение.

У современных людей передние зубы немного выступают вперед, что облегчает произношение звуков «ф» и «в». У древних такой прикус требовал больших усилий для произнесения этих звуков, отсюда и позднее их появление.

Звуки «ф» и «в» возникали независимо в каждом языке и значительно позже. История появления звука связана с постепенными изменениями произносительных возможностей человека и заимствованиями.