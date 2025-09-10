Самый популярный вопрос туристов в Карелии: что за пирамидки из камней и почему их так много по дороге из Петербурга

Поездка в Карелию, особенно по южному направлению, неизбежно сопровождается вопросом: что за загадочные пирамидки из камней высятся вдоль дорог? Ответ, как оказалось, кроется не столько в древних традициях, сколько в психологии человека.

Самый распространенный вопрос туристов, едущих из Петербурга в Карелию — «Что это за пирамидки из камней?».

Гиды, услышав этот вопрос, обычно вздыхают — ответить можно быстро: это туристическое развлечение. Но за простым ответом скрывается интересный пласт социальных и культурных причин.

Почему их так много?

Инстинкт копирования — сильная штука. Если сотни и тысячи людей оставили камни в таком виде, значит это что-то значит. Туристы не просто строят пирамидки, они соревнуются: «Кто выше? Кто сложнее?».

Карелия — одно из самых популярных направлений для отдыха, поэтому каменных пирамид появляется все больше и больше — это словно живой символ прибытия.

Откуда все началось?

Исторических корней у этого явления именно в Карелии нет. Основной поток туристов приезжает в Горный парк Рускеала, который стал одним из главных центров с 2016–2018 годов. Именно тогда начали активно осваивать маршрут.

Как пишет "Набережная Канала Осташевского", поскольку информации у гидов тогда было немного, из других стран — в частности, Скандинавии — были взяты идеи, чтобы оживить рассказы.

Одним из таких заимствований стала традиция норвежских туристов строить каменных троллей.

В Норвегии говорят, что тролль, увидевший солнце, превращается в камень, а туристы создают каменных фигур и обливают их напитками, загадывая желание — чаще всего о хорошей погоде.

А как же Карелия и саамы?

Чтобы добавить местного колорита, появилась легенда, что эти камни — «сейды» саамов, загадочные культовые сооружения древнего народа.

Как пишет Кольская энциклопедия, у сейдов и саамов есть свои нюансы: во‑первых, сейды — крупные каменные монументы, а пирамидки из маленьких булыжников — это совсем другое.

Во‑вторых, саамов в современной Карелии практически нет, и их связь с этими камнями спорна.

Что еще?

Пирамидки из камней — почти в любой туристической зоне с камнями встречаются подобные сооружения. Это естественная потребность человека оставить «след» и придать месту особое значение.

Можно вспомнить про монетки в фонтанах или ленточки на деревьях — мировой феномен. В географии еще известны гурии, тюркские каменные послания-памятники, указывающие путь и место.

Стоит ли беспокоиться?

Как пишет karel.aif.ru, несмотря на кажущуюся безобидность, эта традиция вредит природе. Камни — укрытия для насекомых и основа пищевой цепочки.

Местами пытаются бороться с этим явлением — на Байкале, в Териберке и парке Монрепо особое внимание уделяют сохранению природы и призывают туристов не строить пирамидок.

В Рускеале, где бывшие мраморные карьеры, возведение каменных пирамидок не так критично, но вдоль дорог их тысячи, и такой масштаб — уже вмешательство в хрупкую северную экосистему.