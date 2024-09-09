Загорать осталось недолго: как изменится погода в Петербурге в ближайшие дни

Аномально теплая погода продолжит радовать Петербург еще пару дней. По данным синоптиков, 9 сентября будет малооблачно и без дождей, а воздух прогреется до 24–26 градусов. Ветер южный, слабый — легкий бриз, который лишь слегка освежит теплый день.

Несмотря на то что антициклон уже удалился, его периферия все еще держит город под своим влиянием, сохраняя солнечные дни и не по сезону высокие температуры. В Ленинградской области местами ожидается до 27 градусов. Атмосферное давление будет чуть выше нормы, около 762 мм рт. ст., сообщает «Фобос».

Во вторник потеплеет до 25–27 градусов, а вот в среду возможны кратковременные дожди, температура понизится до 21–23 градусов.