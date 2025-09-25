Городовой / Общество / Дуэль как судьба: роковой выбор Пушкина и Лермонтова
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Дуэль как судьба: роковой выбор Пушкина и Лермонтова

Опубликовано: 25 сентября 2025 15:00
Лермонтов
Дуэль как судьба: роковой выбор Пушкина и Лермонтова
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin

Дуэли — не просто трагические события из жизни великих поэтов, а глубокие психологические драмы.

В русской литературе есть мрачная загадка: два гения — Александр Пушкин и Михаил Лермонтов — погибли в результате дуэлей. События казались странными, а причины — пустяковыми.

Но что же стояло за этими смертельными столкновениями? Судьба или сознательный выбор?

Дуэль Пушкина: случайность или желание уйти?

Дуэль Пушкина с Жоржем Дантесом стала для поэта роковой. Он был серьезно ранен, и медицина того времени не могла помочь.

У врачей не было антибиотиков, чтобы бороться с инфекциями. Из-за этого рана стала смертельной.

Однако есть версия, что Пушкину заменили пистолет перед дуэлью — и оказалось, что дуло было забито снегом. Это могло повлиять на исход.

Пистолет поэту не заменили и он просто оказался в заведомо опасной ситуации.

Интересная версия принадлежит исследователю Александр Лацис. Он считает, что поэт устал от жизни и сознательно выбрал Дантеса в роли своего мучителя, пишет Рамблер.

То есть дуэль была для Пушкина словно последний акт решимости, способ уйти из жизни.

Лермонтов и его «психологическая игра» на дуэли

Михаил Лермонтов тоже сознательно шел на дуэль. Его соперник — Мартынов — стал объектом постоянных насмешек.

Лермонтов позволял себе колкости и даже, можно сказать, провоцировал ситуацию, пишет fb.ru.

Один из исследователей творчества Лермонтова, Владимир Левин, считает, что поэт устраивал психологический эксперимент, похожий на те, что описал в романе «Герой нашего времени».

Лермонтов просто заигрался в опасную игру.

Во время самой дуэли поэт вел себя так, будто не собирался стреляться. Свидетель князь Васильчиков рассказывал, как Лермонтов с презрительной улыбкой встречал решительный выстрел Мартынова.

Более того, дуэль была организована без соблюдения традиций: без секундантов, врача, при большом числе зрителей.

Это выглядело как насмешка — словно специально подготовленная ловушка для нерешительного Мартынова.

Примечательно, что Лермонтов до своей смертельной дуэли стрелялся с другим противников недалеко от того места, где выясняли отношения Пушкин и Дантес.

Тогда противник писателя промахнулся, а Лермонтов выстрелил вверх, тем самым подарив жизнь сопернику, пишет АиФ.

Писателя в итоге за дуэль сослали на Кавказ, где он в последний раз участвовал в дуэли.

Судьба или осознанный выбор?

Из этих историй складывается вывод: дуэли Пушкина и Лермонтова не были случайностью. В обоих случаях поэты сами выбрали такой трагический путь.

Они даже нашли своих «палачей» и, возможно, сознательно приблизили свою гибель.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».