Дуэль как судьба: роковой выбор Пушкина и Лермонтова

Дуэли — не просто трагические события из жизни великих поэтов, а глубокие психологические драмы.

В русской литературе есть мрачная загадка: два гения — Александр Пушкин и Михаил Лермонтов — погибли в результате дуэлей. События казались странными, а причины — пустяковыми.

Но что же стояло за этими смертельными столкновениями? Судьба или сознательный выбор?

Дуэль Пушкина: случайность или желание уйти?

Дуэль Пушкина с Жоржем Дантесом стала для поэта роковой. Он был серьезно ранен, и медицина того времени не могла помочь.

У врачей не было антибиотиков, чтобы бороться с инфекциями. Из-за этого рана стала смертельной.

Однако есть версия, что Пушкину заменили пистолет перед дуэлью — и оказалось, что дуло было забито снегом. Это могло повлиять на исход.

Пистолет поэту не заменили и он просто оказался в заведомо опасной ситуации.

Интересная версия принадлежит исследователю Александр Лацис. Он считает, что поэт устал от жизни и сознательно выбрал Дантеса в роли своего мучителя, пишет Рамблер.

То есть дуэль была для Пушкина словно последний акт решимости, способ уйти из жизни.

Лермонтов и его «психологическая игра» на дуэли

Михаил Лермонтов тоже сознательно шел на дуэль. Его соперник — Мартынов — стал объектом постоянных насмешек.

Лермонтов позволял себе колкости и даже, можно сказать, провоцировал ситуацию, пишет fb.ru.

Один из исследователей творчества Лермонтова, Владимир Левин, считает, что поэт устраивал психологический эксперимент, похожий на те, что описал в романе «Герой нашего времени».

Лермонтов просто заигрался в опасную игру.

Во время самой дуэли поэт вел себя так, будто не собирался стреляться. Свидетель князь Васильчиков рассказывал, как Лермонтов с презрительной улыбкой встречал решительный выстрел Мартынова.

Более того, дуэль была организована без соблюдения традиций: без секундантов, врача, при большом числе зрителей.

Это выглядело как насмешка — словно специально подготовленная ловушка для нерешительного Мартынова.

Примечательно, что Лермонтов до своей смертельной дуэли стрелялся с другим противников недалеко от того места, где выясняли отношения Пушкин и Дантес.

Тогда противник писателя промахнулся, а Лермонтов выстрелил вверх, тем самым подарив жизнь сопернику, пишет АиФ.

Писателя в итоге за дуэль сослали на Кавказ, где он в последний раз участвовал в дуэли.

Судьба или осознанный выбор?

Из этих историй складывается вывод: дуэли Пушкина и Лермонтова не были случайностью. В обоих случаях поэты сами выбрали такой трагический путь.

Они даже нашли своих «палачей» и, возможно, сознательно приблизили свою гибель.