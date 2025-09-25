Дуэль как судьба: роковой выбор Пушкина и Лермонтова

В русской литературе есть мрачная загадка: два гения — Александр Пушкин и Михаил Лермонтов — погибли в результате дуэлей. События казались странными, а причины — пустяковыми.
Но что же стояло за этими смертельными столкновениями? Судьба или сознательный выбор?
Дуэль Пушкина: случайность или желание уйти?
Дуэль Пушкина с Жоржем Дантесом стала для поэта роковой. Он был серьезно ранен, и медицина того времени не могла помочь.
У врачей не было антибиотиков, чтобы бороться с инфекциями. Из-за этого рана стала смертельной.
Однако есть версия, что Пушкину заменили пистолет перед дуэлью — и оказалось, что дуло было забито снегом. Это могло повлиять на исход.
Пистолет поэту не заменили и он просто оказался в заведомо опасной ситуации.
Интересная версия принадлежит исследователю Александр Лацис. Он считает, что поэт устал от жизни и сознательно выбрал Дантеса в роли своего мучителя, пишет Рамблер.
То есть дуэль была для Пушкина словно последний акт решимости, способ уйти из жизни.
Лермонтов и его «психологическая игра» на дуэли
Михаил Лермонтов тоже сознательно шел на дуэль. Его соперник — Мартынов — стал объектом постоянных насмешек.
Лермонтов позволял себе колкости и даже, можно сказать, провоцировал ситуацию, пишет fb.ru.
Один из исследователей творчества Лермонтова, Владимир Левин, считает, что поэт устраивал психологический эксперимент, похожий на те, что описал в романе «Герой нашего времени».
Лермонтов просто заигрался в опасную игру.
Во время самой дуэли поэт вел себя так, будто не собирался стреляться. Свидетель князь Васильчиков рассказывал, как Лермонтов с презрительной улыбкой встречал решительный выстрел Мартынова.
Более того, дуэль была организована без соблюдения традиций: без секундантов, врача, при большом числе зрителей.
Это выглядело как насмешка — словно специально подготовленная ловушка для нерешительного Мартынова.
Примечательно, что Лермонтов до своей смертельной дуэли стрелялся с другим противников недалеко от того места, где выясняли отношения Пушкин и Дантес.
Тогда противник писателя промахнулся, а Лермонтов выстрелил вверх, тем самым подарив жизнь сопернику, пишет АиФ.
Писателя в итоге за дуэль сослали на Кавказ, где он в последний раз участвовал в дуэли.
Судьба или осознанный выбор?
Из этих историй складывается вывод: дуэли Пушкина и Лермонтова не были случайностью. В обоих случаях поэты сами выбрали такой трагический путь.
Они даже нашли своих «палачей» и, возможно, сознательно приблизили свою гибель.