Закиньте этот порошок под кабачки: урожай будете собирать до осени — настоящий эликсир для плодношения

Кабачки являются одной из наиболее популярных культур, благодаря высокой урожайности и многофункциональности в кулинарии.
Для того, чтобы обеспечить обильное и продолжительное плодоношение кабачков до середины осени, важно создать оптимальные условия для их роста. И первостепенное значение имеют подкормки.
Агроном Ксения Давыдова советует читателям портала "Городовой" эффективное удобрение, которое можно приготовить самостоятельно.
Рецептура
Для приготовления удобрения на один куст потребуется: 10 граммов гумата калия, 20 граммов измельченной луковой шелухи, 10 граммов золы и 30 граммов дробленой яичной скорлупы. Все компоненты следует тщательно перемешать.
Как применять
Вокруг растения формируется круговая бороздка глубиной 5 сантиметров, в которую равномерно распределяется подготовленная смесь. После этого грунт необходимо разровнять и обильно полить водой.
Такая подкормка обеспечит растения всеми необходимыми питательными элементами, способствуя интенсивному и длительному плодоношению.
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