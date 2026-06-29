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Закиньте этот порошок под кабачки: урожай будете собирать до осени — настоящий эликсир для плодношения

Опубликовано: 29 июня 2026 00:12
 Проверено редакцией
Закиньте этот порошок под кабачки: урожай будете собирать до осени — настоящий эликсир для плодношения
Закиньте этот порошок под кабачки: урожай будете собирать до осени — настоящий эликсир для плодношения
legion-media
Мощный стимулятор для кабачков

Кабачки являются одной из наиболее популярных культур, благодаря высокой урожайности и многофункциональности в кулинарии.

Для того, чтобы обеспечить обильное и продолжительное плодоношение кабачков до середины осени, важно создать оптимальные условия для их роста. И первостепенное значение имеют подкормки.

Агроном Ксения Давыдова советует читателям портала "Городовой" эффективное удобрение, которое можно приготовить самостоятельно.

Рецептура

Для приготовления удобрения на один куст потребуется: 10 граммов гумата калия, 20 граммов измельченной луковой шелухи, 10 граммов золы и 30 граммов дробленой яичной скорлупы. Все компоненты следует тщательно перемешать.

Как применять

Вокруг растения формируется круговая бороздка глубиной 5 сантиметров, в которую равномерно распределяется подготовленная смесь. После этого грунт необходимо разровнять и обильно полить водой.

Такая подкормка обеспечит растения всеми необходимыми питательными элементами, способствуя интенсивному и длительному плодоношению.

Ранее мы рассказали, как ускорить созревание томатов.

Автор:
Ксения Давыдова
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