Особенности жителей Таиланда, к которым будет сложно привыкнуть - в РФ так не принято: с этим сталкивается каждый

Чем тайцы отличаются от россиян

Россияне привыкли к хорошему обслуживанию в Турции и Египте, но в Таиланде ситуация часто складывается иначе. Местные жители обладают такими чертами характера, которые будет сложно принять туристу. Канал “Саша Коновалова” рассказал о них подробнее.

Медлительность

Россияне привыкли жить в спешке, ведь иногда каждая минута бывает на счету. В Таиланде люди настолько медлительны, что их не заставить действовать даже за деньги. Это касается таксистов, продавцов, официантов, экскурсоводов и т.д.

Отношение к клиентам

“Если в России нам не принесли заказ в ресторане в течение 30 минут, то мы в него не вернемся. В Таиланде ждать простейшее блюдо час – норма. А еще ваш заказ всегда могут перепутать. Про ваш столик могут просто забыть. Когда вы намекнете тайцу, что устали ждать, то с 99% вероятностью услышите: «Извините, подождите минуточку». Это может длиться сколько угодно”, - сообщает источник.

Отсутствие многозадачности

Жители Таиланда способны концентрироваться только на одном деле, поэтому пока его не закончат, то не приступят к следующему. Им нельзя задать несколько вопросов, попросить сделать две задачи.

Безотказность

Тайцы не привыкли отказывать туристам в чем-либо. В любом случае они будут улыбаться, кивать головой и утвердительно отвечать. Но иногда услуга так и не оказывается, при этом путешественник узнает о неприятном известии в последний момент. Жители Таиланда не привыкли говорить “нет”, даже если с первых секунд знают, что не выполнят просьбу.

Опыт автора

“Я неоднократно сталкивалась с медлительностью местных жителей. Иногда в ресторане или кафе обычный сок могут нести больше часа, а также часто путают названия блюд. Я просила принести креветки без красного перца, а в итоге блюдо оказалось острейшим”, - рассказала Полина Аксенова.

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