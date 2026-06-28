Городовой / Полезное / Намазка из СССР, которую сметали за минуты: всего 3 продукта — вкус, который не забывается
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Бали или Таиланд - что выбрать для отпуска: честное сравнение двух направлений Полезное
Синоптики обещают идеальный понедельник: новая рабочая неделя начнется без изнуряющей жары Новости Петербурга
Хрустящая картофельная корочка и сочная начинка: настоящие белорусские колдуны Полезное
Минимум вещей — максимум стиля: как собрать чемодан в отпуск Новости Петербурга
Сумеют схватить комету за хвост: астрологи рассказали, какой знак станет любимчиком Вселенной Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Намазка из СССР, которую сметали за минуты: всего 3 продукта — вкус, который не забывается

Опубликовано: 28 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Намазка из СССР, которую сметали за минуты: всего 3 продукта — вкус, который не забывается
Намазка из СССР, которую сметали за минуты: всего 3 продукта — вкус, который не забывается
Городовой ру
Во времена СССР такие намазки были настоящей палочкой-выручалочкой.

Этот вариант особенно хорош тем, что готовится буквально за несколько минут. Плавленый сырок делает массу нежной, яйца добавляют сытность, а икра минтая придает приятную солоноватую нотку.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Цветкова Наталья".

Ингредиенты:

  • плавленый сырок — 1 шт.,
  • яйца вареные — 2 шт.,
  • икра минтая — 100 г,
  • петрушка или зеленый лук,
  • черный молотый перец,
  • багет или белый хлеб.

Приготовление

Батон нарезаю ломтиками толщиной около 1 см и слегка подсушиваю на сухой сковороде, в тостере или духовке до легкой золотистой корочки.

Намазка из СССР, которую сметали за минуты: всего 3 продукта — вкус, который не забывается - image 1
Намазка из СССР, которую сметали за минуты: всего 3 продукта — вкус, который не забывается - image 1

Плавленый сырок натираю на крупной терке. Чтобы сделать это проще, заранее убираю его на 20 минут в морозилку.

Вареные яйца также натираю на крупной терке и соединяю с сырком. Мелко нарезаю зелень и добавляю к остальным ингредиентам.

Выкладываю икру минтая. Обычно соли уже достаточно, поэтому дополнительно ее не добавляю. При желании немного перчу.

Тщательно перемешиваю массу до однородности. Готовую намазку щедро распределяю по хрустящим ломтикам батона и сразу подаю к столу.

Примерное время приготовления: 15 минут

Личный опыт

Вместо петрушки я мелко нарезаю сюда укроп.

Ранее мы писали о том, как приготовить пирог с яйцом и зеленым луком.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью