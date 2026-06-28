Намазка из СССР, которую сметали за минуты: всего 3 продукта — вкус, который не забывается

Этот вариант особенно хорош тем, что готовится буквально за несколько минут. Плавленый сырок делает массу нежной, яйца добавляют сытность, а икра минтая придает приятную солоноватую нотку.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Цветкова Наталья".

Ингредиенты:

плавленый сырок — 1 шт.,

яйца вареные — 2 шт.,

икра минтая — 100 г,

петрушка или зеленый лук,

черный молотый перец,

багет или белый хлеб.

Приготовление

Батон нарезаю ломтиками толщиной около 1 см и слегка подсушиваю на сухой сковороде, в тостере или духовке до легкой золотистой корочки.

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Плавленый сырок натираю на крупной терке. Чтобы сделать это проще, заранее убираю его на 20 минут в морозилку.

Вареные яйца также натираю на крупной терке и соединяю с сырком. Мелко нарезаю зелень и добавляю к остальным ингредиентам.

Выкладываю икру минтая. Обычно соли уже достаточно, поэтому дополнительно ее не добавляю. При желании немного перчу.

Тщательно перемешиваю массу до однородности. Готовую намазку щедро распределяю по хрустящим ломтикам батона и сразу подаю к столу.

Примерное время приготовления: 15 минут

Личный опыт

Вместо петрушки я мелко нарезаю сюда укроп.

Ранее мы писали о том, как приготовить пирог с яйцом и зеленым луком.