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4 хитрости с перцем: плоды вырастают как с рынка - огромные, сочные, гладкие

Опубликовано: 28 июня 2026 22:05
 Проверено редакцией
4 хитрости с перцем: плоды вырастают как с рынка - огромные, сочные, гладкие
4 хитрости с перцем: плоды вырастают как с рынка - огромные, сочные, гладкие
Городовой ру
Советы по выращиванию перца.

Выращивая перец на даче, хочется получить не только вкусные плоды, но и максимально красивые - крупные, гладкие, блестящие. Но далеко не всем дачникам это удаётся.

Нередко плоды перца получаются кривенькими, лишёнными лоска, присущего магазинным и рыночным овощам. На канале "Моя дача. Сад и огород" рассказывают, какие хитрости при выращивании помогают получить вкусный и красивый урожай, который к тому же будет хорошо храниться.

Обязательное соблюдение правил из списка ниже поможет вам получить классные перцы, стоит запомнить их.

  1. Не забывайте, что кусты перца необходимо формировать. Когда отросло 8 листьев, прищипните верхушку. Это стимулирует рост боковых побегов. Ни для кого не секрет, что чем выше куст, чем больше ему нужно питания. Если его не хватает, растения начинают давать мелкие плоды.
  2. Не забывайте подкармливать перец. Хорошо помогает ему дрожжевая подкормка. На 10 литров воды разводим 2 столовые ложки сахара и 100 граммов живых прессованных дрожжей. Перемешали подкормку, и используем её для полива. Применять её для перца можно 1 раз в 2 недели, она придаст растению сил для наращивания крупных сочных плодов.
  3. Ещё 1 хитрость - создание дополнительного тепла для развития растений, они это очень любят. При высадке перца на грядку в лунку отправляем немного свежего навоза или скошенной травы. Во время перегнивания в почве они будут выделять тепло. Корни не будут мёрзнуть в почве, урожайность кустов увеличивается.
  4. Во время цветения можно дать перцу полезное опрыскивание. Растворяем 1 грамм борной кислоты на 1 литр чистой воды. Завязи сформируются бодро, а опадать не будут, что также приведёт к увеличению урожая.

Ранее издание рассказывало, как можно подкормить рассаду перцев для формирования коренастых кустиков.

Автор:
Ксения Давыдова
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