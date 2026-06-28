4 хитрости с перцем: плоды вырастают как с рынка - огромные, сочные, гладкие

Выращивая перец на даче, хочется получить не только вкусные плоды, но и максимально красивые - крупные, гладкие, блестящие. Но далеко не всем дачникам это удаётся.
Нередко плоды перца получаются кривенькими, лишёнными лоска, присущего магазинным и рыночным овощам. На канале "Моя дача. Сад и огород" рассказывают, какие хитрости при выращивании помогают получить вкусный и красивый урожай, который к тому же будет хорошо храниться.
Обязательное соблюдение правил из списка ниже поможет вам получить классные перцы, стоит запомнить их.
- Не забывайте, что кусты перца необходимо формировать. Когда отросло 8 листьев, прищипните верхушку. Это стимулирует рост боковых побегов. Ни для кого не секрет, что чем выше куст, чем больше ему нужно питания. Если его не хватает, растения начинают давать мелкие плоды.
- Не забывайте подкармливать перец. Хорошо помогает ему дрожжевая подкормка. На 10 литров воды разводим 2 столовые ложки сахара и 100 граммов живых прессованных дрожжей. Перемешали подкормку, и используем её для полива. Применять её для перца можно 1 раз в 2 недели, она придаст растению сил для наращивания крупных сочных плодов.
- Ещё 1 хитрость - создание дополнительного тепла для развития растений, они это очень любят. При высадке перца на грядку в лунку отправляем немного свежего навоза или скошенной травы. Во время перегнивания в почве они будут выделять тепло. Корни не будут мёрзнуть в почве, урожайность кустов увеличивается.
- Во время цветения можно дать перцу полезное опрыскивание. Растворяем 1 грамм борной кислоты на 1 литр чистой воды. Завязи сформируются бодро, а опадать не будут, что также приведёт к увеличению урожая.
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