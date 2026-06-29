Народные приметы на 29 июня: что нельзя делать, чтобы не упустить деньги и счастье

29 июня православные верующие чтят память святителя Тихона Амафунтского.

В народном календаре эта дата получила название Тихон Тихий.

Что нельзя делать 29 июня

По народным поверьям, в Тихонов день не рекомендовалось заниматься выпечкой и замешивать тесто. Считалось, что так можно отпугнуть достаток и семейное благополучие.

Запрещалось ругаться, повышать голос и устраивать конфликты. Любая ссора, произошедшая 29 июня, могла затянуться надолго.

Наши предки старались не обсуждать свадьбы, помолвки и другие важные семейные события. Верили, что подобные разговоры способны сорвать будущие торжества.

После захода солнца запрещалось выносить мусор. Люди опасались, что вместе с отходами можно случайно вынести из дома удачу, благополучие и достаток.

Особое внимание уделяли найденным на дороге деньгам и украшениям. Их не поднимали, опасаясь вместе с находкой принять на себя чужие беды и неприятности.

Не принято было и хвалиться своими успехами, доходами или удачей. Считалось, что лишняя похвальба может привлечь зависть и сглаз.

Что можно делать 29 июня

С утра жители деревень собирались на совместные полевые работы. После них устраивали обед на свежем воздухе, а затем водили хороводы, пели песни и веселились до самого вечера.

Обязательным считалось посещение храма. Люди молились святителю Тихону о мире в семье, крепком здоровье и исцелении недугов. Особенно часто к нему обращались при зубной боли.

Хозяйки обязательно выбивали подушки и одеяла, тщательно проветривали постельные принадлежности. По поверьям, вместе с пылью из дома уходили усталость, тревоги и накопившийся за год негатив.

Если кто-то из домашних страдал бессонницей или часто тревожился, над его постелью читали молитвы с просьбой о спокойствии и крепком сне.

Народные приметы о погоде на 29 июня

Если рыба выпрыгивает из воды — вскоре погода испортится.

Обмелевшие реки и озёра предвещали скорые дожди.

Если вода в водоёмах прибывает, ожидали засушливый период.

Не слышно кузнечиков в траве — осадки начнутся уже в ближайшие часы.

Чистое небо без облаков обещало ясную погоду.

Если цветы закрыли лепестки, ожидали сильный дождь.

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