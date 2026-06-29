Народные приметы на 29 июня: что нельзя делать, чтобы не упустить деньги и счастье

В народном календаре эта дата получила название Тихон Тихий.
Что нельзя делать 29 июня
По народным поверьям, в Тихонов день не рекомендовалось заниматься выпечкой и замешивать тесто. Считалось, что так можно отпугнуть достаток и семейное благополучие.
Запрещалось ругаться, повышать голос и устраивать конфликты. Любая ссора, произошедшая 29 июня, могла затянуться надолго.
Наши предки старались не обсуждать свадьбы, помолвки и другие важные семейные события. Верили, что подобные разговоры способны сорвать будущие торжества.
После захода солнца запрещалось выносить мусор. Люди опасались, что вместе с отходами можно случайно вынести из дома удачу, благополучие и достаток.
Особое внимание уделяли найденным на дороге деньгам и украшениям. Их не поднимали, опасаясь вместе с находкой принять на себя чужие беды и неприятности.
Не принято было и хвалиться своими успехами, доходами или удачей. Считалось, что лишняя похвальба может привлечь зависть и сглаз.
Что можно делать 29 июня
С утра жители деревень собирались на совместные полевые работы. После них устраивали обед на свежем воздухе, а затем водили хороводы, пели песни и веселились до самого вечера.
Обязательным считалось посещение храма. Люди молились святителю Тихону о мире в семье, крепком здоровье и исцелении недугов. Особенно часто к нему обращались при зубной боли.
Хозяйки обязательно выбивали подушки и одеяла, тщательно проветривали постельные принадлежности. По поверьям, вместе с пылью из дома уходили усталость, тревоги и накопившийся за год негатив.
Если кто-то из домашних страдал бессонницей или часто тревожился, над его постелью читали молитвы с просьбой о спокойствии и крепком сне.
Народные приметы о погоде на 29 июня
- Если рыба выпрыгивает из воды — вскоре погода испортится.
- Обмелевшие реки и озёра предвещали скорые дожди.
- Если вода в водоёмах прибывает, ожидали засушливый период.
- Не слышно кузнечиков в траве — осадки начнутся уже в ближайшие часы.
- Чистое небо без облаков обещало ясную погоду.
- Если цветы закрыли лепестки, ожидали сильный дождь.
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