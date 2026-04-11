Замочите лопату в этом на 2 часа – и ржавчина сойдет хлопьями: засверкают ярче алмаза даже старые инструменты

Как убрать ржавчину с садового инвентаря

Ржавые лопаты, вилы и другие инструменты – мучение для огородника: работать с таким инвентарем становится в разы сложнее. По этой причине уже в апреле нужно позаботиться о состоянии инструментов: почистить их, избавиться от ржавчины и продезинфицировать. Автор Дзен-канала «Органический фермер» рассказал, как с помощью простых народных средств навсегда избавиться от ржавчины.

Предварительная очистка

В первую очередь проведите механическую очистку инструментов. Если налет легкий и рыхлый, воспользуйтесь абразивной губкой или стальной щеткой. Проводите ими вдоль волокон металла, иначе на рабочей поверхности появятся поперечные царапины.

Если же щетка или губка оказались бессильны, вооружитесь наждачной бумагой. Чтобы давление было равномерным, закрепите ее на деревянном бруске.

3 способа избавиться от ржавчины на инструментах

Одно из самых популярных средств – ортофосфорная кислота, которая быстро растворяет окислы железа. Просто нанесите состав кистью на заржавевшую поверхность инструментов на время, указанное производителем в инструкции, смойте обычной водой и высушите.

Для легкой коррозии подойдет раствор из 9% уксуса (100 мл) и соли (2 ст. л.) на 1 л воды. Замочите в нем ржавую деталь примерно на 2-4 часа, очистите щеткой и обработайте раствором из соды.

Безопасная альтернатива уксусу – лимонная кислота (50 г на 1 л горячей воды). Выдержите в нем ржавую деталь на 1-2 часа, промойте ее и высушите.

Сушка – обязательный этап: без нее коррозия быстро захватит утраченные владения.

Особенности и нюансы

После очистки покройте металл машинным маслом, воском или парафином. Так вы создадите на рабочей поверхности тонкую пленку, которая защитит инструмент от влаги и при этом никак не повлияет на его работоспособность.

Храните садовый инвентарь в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

