100% дезинфекция теплицы в апреле: эти 2 препарата точно уничтожат патогены
100% дезинфекция теплицы в апреле: эти 2 препарата точно уничтожат патогены

Опубликовано: 10 апреля 2026 18:13
 Проверено редакцией
100% дезинфекция теплицы в апреле: эти 2 препарата точно уничтожат патогены
100% дезинфекция теплицы в апреле: эти 2 препарата точно уничтожат патогены
Вот чем обработать теплицу в апреле, чтобы получить богатый урожай

Весенняя обработка теплицы – обязательный этап, без которого успешно перезимовавшие патогены перейдут на молодые растения. В тепличных условиях риски только повышаются, ведь возбудители болезней ценят высокую влажность и стабильную температуру, не вымываются дождями. Но есть 2 препарата, которые избавят от патогенов – о них рассказал автор Дзен-канала «Органический фермер».

Медный купорос

Препарат достойно показал себя в борьбе с грибковыми заболеваниями – такими как мучнистая роса, фитофтора, кладоспориоз. С другими препаратами смешивать его нельзя.

Есть и недостатки: например, он опасен для пчел и может накапливаться в почве, поэтому не используйте его слишком часто.

Применение несложное: разведите 100 г медного купороса в 10 л воды и опрыскайте им почву, конструкцию и элементы теплицы, а также садовый инвентарь.

Железный купорос

Это более мягкое средство: оно не такое токсичное, в отличие от сульфата меди, и к тому же обогащает почву железом. Обработайте им деревянные каркасы и почву от грибков, лишайников и мхов (300 г на 10 л воды). Если вы случайно окрасили поверхность, просто промойте их водой.

Особенности и нюансы

Проводить дезинфекцию нужно за пару недель до посадки рассады. До этого поведите в теплице уборку: уберите все растительные остатки, подвязки и колышки, избавьтесь от пыли и паутины, промойте мыльной одой поликарбонат/стекло снаружи и внутри.

А за 3 дня до посадки хорошо проветрите теплицу. Прямо перед посадкой внесите в лунки золу или комплексное удобрение.

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить рассаду томатов в апреле.

Автор:
Татьяна Идулбаева
