Городовой / Полезное / Томатам после 8 апреля - важнее полива: 1 таблетка в воду - и по листу, рассада станет крепче толстянки
Эксклюзив
Томатам после 8 апреля - важнее полива: 1 таблетка в воду - и по листу, рассада станет крепче толстянки

Опубликовано: 8 апреля 2026 12:53
 Проверено редакцией
Томатам после 8 апреля - важнее полива: 1 таблетка в воду - и по листу, рассада станет крепче толстянки
Томатам после 8 апреля - важнее полива: 1 таблетка в воду - и по листу, рассада станет крепче толстянки
Подкормка рассады томатов от вытягивания и для укрепления 

Весна для многих дачников омрачается одной и той же проблемой. Долгожданная рассада томатов начинает вытягиваться, становится тонкой и слабой. Нехватка света и тепла замедляет развитие корневой системы, делая растения уязвимыми. Но не стоит волноваться. Автор канала «Твоя дача» поделился необычным, но эффективным способом, который поможет томатной рассаде окрепнуть.

По словам эксперта, в начале апреле условия для роста томатов далеки от идеальных. Перепады температуры, сквозняки на подоконнике и прохладная почва – все это замедляет развитие корней, заставляя стебли вытягиваться в поисках света. В результате дачник получает слабую, вытянувшуюся рассаду, которая с трудом приживается после пересадки.

Аптечное удобрение

Тут на помощь приходит обычный аптечный аспирин. В его составе содержится ацетилсалициловая кислота, которая при растворении в воде частично превращается в салициловую кислоту. Именно это вещество играет ключевую роль в жизни растений, участвуя в их стрессовых реакциях и защите тканей. Достаточно 1 таблетку препарата растворить в 5 литрах теплой воды и опрыскать растения по листу.

Эксперт утверждает, что после такой обработки рассада томатов становится заметно крепче, а корни развиваются быстрее. Это позволяет растениям лучше переносить стресс от пересадки и быстрее адаптироваться к новым условиям.

Личный опыт дачников

"Аспирин спасает даже самую безнадежную рассаду. Использую его несколько раз до пересадки в открытый грунт. Томаты крепкие и сильные", - рассказала Людмила из Санкт-Петербурга.

"Жидкостью на основе аспирина провожу внекорневую подкормку рассады томатов и перцев. Эффект заметен сразу практически. Растения зеленеют и растут активнее", - поделилась Влада из Кирова.

Автор:
Татьяна Идулбаева
