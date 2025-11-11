Замок на семейную корзину: в России хотят узаконить право мужей и жен ограничивать покупки в интернете

Новости по теме

Феномен коммуналок: почему в Петербурге до сих пор живут в «квартирах на семь семей»

Перейти

Без вывески, но с правами: «Макдоналдс» зарегистрировал в России семь товарных знаков блюд и услуг

Перейти

Семь лиц обмана: МВД назвало самые распространённые темы объявлений мошенников

Перейти

Превысил лимит — остался без связи: в России вступил в силу закон о блокировке сим‑карт

Перейти

В Петербурге пасынков и падчериц зачтут для статуса многодетной семьи: кого это выручит

Перейти