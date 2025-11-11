Замок на семейную корзину: в России хотят узаконить право мужей и жен ограничивать покупки в интернете

В России выступили с идеей внедрения механизма, позволяющего супругу ограничить суммы, которые второй из пары может потратить на покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах. С подобной инициативой выступил руководитель межрегионального общественного объединения «Отцы рядом» Иван Курбаков, сообщает «Абзац».
Ключевой особенностью предложения стало то, что система должна срабатывать при превышении заранее установленного лимита расходов.
Такая мера, по мнению Ивана Курбакова, целесообразна лишь при добровольном желании обоих супругов. Он пояснил:
«Считаю важным подчеркнуть, что вопросы семейного бюджета и ответственности за финансовые решения должны регулироваться на основе принципов дееспособности и уважения прав каждого члена семьи».
Глава организации также отметил, что ограничения по тратам стоит вводить, учитывая реальный доход и нужды конкретной семьи. Он подчеркнул, что решение должно приниматься с учётом обстоятельств жизни каждого домохозяйства. Такой механизм, по его мнению, помог бы грамотно вести совместный бюджет.
Ранее сообщалось, что представители партии «Коммунисты России» внесли инициативу предоставлять больничный гражданам, чувствительным к погодным условиям, во время сильных магнитных бурь.