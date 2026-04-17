Замучаетесь собирать: агроном назвал эффективную подкормку для голубики – никакой химии

Опубликовано: 17 апреля 2026 13:02
 Проверено редакцией
Как добиться высокого урожая голубики

Голубика высоко ценится среди садоводов. Компактные кусты, обильно усыпанные крупными и сочными ягодами, являются желанным приобретением для любого дачника.

При этом достичь высокого урожая не так сложно, как кажется на первый взгляд. Опытный агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по уходу за растением для обеспечения отличных результатов.

Важно учитывать, что голубика относится к культурам, предпочитающим кислую почву. Соответственно, подкормки должны быть адаптированы к этим условиям.

Эксперт советует использовать "кислые" травы, такие как щавель и ревень. Один килограмм измельченных листьев и стеблей следует залить ведром кипятка. Полученный раствор необходимо настаивать в течение 4-5 дней, затем процедить.

Полив голубики осуществляется под корень с периодичностью раз в две недели.

"Замучаетесь собирать ягоды! Я вам точно говорю! Благодаря этому простому методу урожайность вырастет в несколько раз", – рассказала агроном.

Ранее мы рассказали, как приготовить домашний компост.

Автор:
Ксения Сафрыгина
