Занавес поднимут не скоро: строить вестибюль «Театральной» начнут лишь во втором квартале 2027-го

В Санкт-Петербурге одобрено возведение выходного павильона станции метро «Театральная». Строительные работы планируется начать во втором квартале 2027 года. Ожидается, что пассажиры смогут воспользоваться этим вестибюлем к концу 2029 года, сообщает Neva.Today.
Наталия Астахова, член городского парламента, сообщила об этом в своём заявлении. По её словам, второй вестибюль будет построен на улице Декабристов. По предварительным прогнозам, его открытие ожидается к 2040 году.
Ранее власти Санкт-Петербурга ранее объявили о крупном проекте расширения метрополитена. В рамках этой инициативы намечено создание новых транспортных объектов, которые должны повысить доступность центральных и других значимых районов.
Городские чиновники отметили, что некоторые новые станции будут введены раньше срока, благодаря опережающему темпу работ.