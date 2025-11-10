Городовой / Город / Занавес поднимут не скоро: строить вестибюль «Театральной» начнут лишь во втором квартале 2027-го
Занавес поднимут не скоро: строить вестибюль «Театральной» начнут лишь во втором квартале 2027-го

Опубликовано: 10 ноября 2025 15:59
Гендиректор «Мосинжпроекта» Марина Астахова озвучила сроки начала строительства вестибюля станции метро «Театральная».

В Санкт-Петербурге одобрено возведение выходного павильона станции метро «Театральная». Строительные работы планируется начать во втором квартале 2027 года. Ожидается, что пассажиры смогут воспользоваться этим вестибюлем к концу 2029 года, сообщает Neva.Today.

Наталия Астахова, член городского парламента, сообщила об этом в своём заявлении. По её словам, второй вестибюль будет построен на улице Декабристов. По предварительным прогнозам, его открытие ожидается к 2040 году.

Ранее власти Санкт-Петербурга ранее объявили о крупном проекте расширения метрополитена. В рамках этой инициативы намечено создание новых транспортных объектов, которые должны повысить доступность центральных и других значимых районов.

Городские чиновники отметили, что некоторые новые станции будут введены раньше срока, благодаря опережающему темпу работ.

Автор:
Юлия Аликова
Город
