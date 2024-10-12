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Занесены в Красную книгу Ленинградской области: на Ладоге заметили уток с острыми зубами (фото)

12 октября 2024 20:00
Занесены в Красную книгу Ленинградской области: на Ладоге заметили уток с острыми зубами (фото)
Занесены в Красную книгу Ленинградской области: на Ладоге заметили уток с острыми зубами (фото)
Фото Городовой.ру

Увидеть этих птиц — большая редкость.

На Ладожском озере замечены большие крохали — крупные утки, которые являются редкостью для региона и занесены в Красную книгу Ленинградской области.

Эти птицы отличаются от других представителей утиных: вместо растительной пищи они предпочитают рыбу. Их длинный клюв с острыми зубами и крючкообразной формой помогает удерживать добычу, делая их настоящими охотниками, написал биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».

Крохали успешно гнездятся в наших краях и отличаются высокой плодовитостью. В одном выводке может быть до двадцати птенцов, что говорит о большой численности и устойчивости популяции в регионе.

Сейчас молодые утята уже выросли и вместе с взрослыми птицами готовятся к перелету на зимовку в Западную Европу. Этот путь — важный этап их жизни, и специалисты надеются на благополучное возвращение птиц весной.

Такие наблюдения за крохалями напоминают о том, как важно беречь природу и поддерживать редкие виды, обеспечивая им условия для обитания и размножения.

Ранее мы писали, что в Ленобласти неравнодушные жители спасли раненого лебедя.

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Автор:
Екатерина Адамова
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