«Крынки тухлых яиц, консервы и соки с плесенью»: почему петербуржцы любят и ненавидят самый дешевый магазин в городе
«Крынки тухлых яиц, консервы и соки с плесенью»: почему петербуржцы любят и ненавидят самый дешевый магазин в городе

Опубликовано: 2 сентября 2025 23:33
Бабушка, магазин
globallookpress/ Belkin Alexey; NEWS.ru

Об этом дискаунтере знают только местные.

Одна из старейших низкобюджетных торговых сетей Петербурга, «Технолог», продолжает удивлять горожан минимальными ценами, но вместе с тем вызывает и немало вопросов.

Дискаунтер нового типа: простота и доступность

«Технолог» — это классический дискаунтер, отличающийся минимальными ценами, ограниченным штатом сотрудников и специфической выкладкой товаров: в групповых упаковках или на паллетах.

Небольшие, порой тесноватые помещения, где редко бывает идеальная чистота, отсутствие привычной рекламы и маркетинговых уловок — все это черты сети, ориентированной на экономных покупателей.

“Цены сравнивала, на большинство продуктов они действительно ниже, чем в других сетях”, — отмечают посетители.

Плюсы и минусы: взгляд изнутри

Петеребуржцы высоко оценивают доступность товаров.

“Я работающий пенсионер. Времени нет, но и денег не особо… А кушать хочется всегда… Поэтому мне важно заходить в ближайший продуктовый магазин без опасения покупать продукты по завышенным ценам”, — делится один из покупателей.

Особо отмечают низкие цены на хлебные изделия.

Однако, минусы также очевидны: “Выбор очень скудный”, “Молочные и кисломолочные продукты бывают просроченные”.

Кроме того, очень ограниченный выбор продуктов. Однако, можно встретить интересные товары, которых нет в других магазинах.

Риски и разочарования

Некоторые покупатели сталкивались с испорченными продуктами, даже если сроки годности были в порядке.

“Попадались крынки тухлых яиц, консервы и соки с плесенью, сухое печенье, а овощи вообще поголовно гнилые”, — рассказывают разочарованные покупатели.

Подозревается, что экономия достигается за счет нарушения условий доставки и хранения.

Несмотря на это, хлеб и булки остаются популярными, так как они всегда свежие и значительно дешевле.

Автор:
Ксения Пронина
