«Крынки тухлых яиц, консервы и соки с плесенью»: почему петербуржцы любят и ненавидят самый дешевый магазин в городе

Одна из старейших низкобюджетных торговых сетей Петербурга, «Технолог», продолжает удивлять горожан минимальными ценами, но вместе с тем вызывает и немало вопросов.
Дискаунтер нового типа: простота и доступность
«Технолог» — это классический дискаунтер, отличающийся минимальными ценами, ограниченным штатом сотрудников и специфической выкладкой товаров: в групповых упаковках или на паллетах.
Небольшие, порой тесноватые помещения, где редко бывает идеальная чистота, отсутствие привычной рекламы и маркетинговых уловок — все это черты сети, ориентированной на экономных покупателей.
“Цены сравнивала, на большинство продуктов они действительно ниже, чем в других сетях”, — отмечают посетители.
Плюсы и минусы: взгляд изнутри
Петеребуржцы высоко оценивают доступность товаров.
“Я работающий пенсионер. Времени нет, но и денег не особо… А кушать хочется всегда… Поэтому мне важно заходить в ближайший продуктовый магазин без опасения покупать продукты по завышенным ценам”, — делится один из покупателей.
Особо отмечают низкие цены на хлебные изделия.
Однако, минусы также очевидны: “Выбор очень скудный”, “Молочные и кисломолочные продукты бывают просроченные”.
Кроме того, очень ограниченный выбор продуктов. Однако, можно встретить интересные товары, которых нет в других магазинах.
Риски и разочарования
Некоторые покупатели сталкивались с испорченными продуктами, даже если сроки годности были в порядке.
“Попадались крынки тухлых яиц, консервы и соки с плесенью, сухое печенье, а овощи вообще поголовно гнилые”, — рассказывают разочарованные покупатели.
Подозревается, что экономия достигается за счет нарушения условий доставки и хранения.
Несмотря на это, хлеб и булки остаются популярными, так как они всегда свежие и значительно дешевле.