Больничный с одобрения комиссии: что изменилось с 1 сентября в жизни работников

Согласно нововведениям, если работник оформлял больничный четыре раза за последние шесть месяцев, то при последующем обращении ему будет предоставлено не более трех дней освобождения от работы.
Эти правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
Решение за комиссией
Все случаи оформления больничного будут учитываться при расчете лимита.
Если состояние здоровья работника не улучшится в течение трех дней, ему потребуется одобрение врачебной комиссии для дальнейшего продления больничного.
“Без соответствующего согласования работодатель и ФСС не смогут осуществить оплату больничного листа, превышающего трехдневный период”, — подчеркнула юрист Екатерина Тютюнникова в беседе с Aif.ru.