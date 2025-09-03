Городовой / Общество / Больничный с одобрения комиссии: что изменилось с 1 сентября в жизни работников
Больничный с одобрения комиссии: что изменилось с 1 сентября в жизни работников

Опубликовано: 3 сентября 2025 17:33
Больничные
Больничный с одобрения комиссии: что изменилось с 1 сентября в жизни работников
globallookpress/Alexander Legky

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу обновленные правила оформления больничных листов, которые вводят ограничения на частоту оформления временной нетрудоспособности.

Согласно нововведениям, если работник оформлял больничный четыре раза за последние шесть месяцев, то при последующем обращении ему будет предоставлено не более трех дней освобождения от работы.

Эти правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Решение за комиссией

Все случаи оформления больничного будут учитываться при расчете лимита.

Если состояние здоровья работника не улучшится в течение трех дней, ему потребуется одобрение врачебной комиссии для дальнейшего продления больничного.

“Без соответствующего согласования работодатель и ФСС не смогут осуществить оплату больничного листа, превышающего трехдневный период”, — подчеркнула юрист Екатерина Тютюнникова в беседе с Aif.ru.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
