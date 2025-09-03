Больничный с одобрения комиссии: что изменилось с 1 сентября в жизни работников

Новости по теме

«Можете оплатить QR-кодом?»: почему кассиры в «Магнитах» не любят оплату картой

Перейти

Оплата лицом: петербургское метро показало, как это будет работать

Перейти

Третий срок: Александр Дрозденко с большим отрывом победил на выборах губернатора Ленобласти

Перейти

Как уйти на больничный правильно: вот какие дни в 2025-м засчитают в стаж

Перейти

Лучше иметь при себе жетон: в Петербурге пообещали продумать алгоритм действий на случай проблем с оплатой проезда в метро

Перейти