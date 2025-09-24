Городовой / Общество / Сентябрьский марафон садовода: что нужно обязательно сделать осенью
Сентябрьский марафон садовода: что нужно обязательно сделать осенью

Опубликовано: 24 сентября 2025 23:30
Обрезка сада
Городовой ру

Эксперт рассказал о важных правилах, которые помогут весной наслаждаться своим садом.

Сентябрь — время, когда осень стучится в окно, а значит не за горами настоящие холода.

Для тех, кто любит сад и огород, этот месяц — настоящий марафон. Нужно успеть сделать много дел, чтобы подготовить растения к зиме и встретить следующий сезон с хорошим урожаем.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», что обязательно нужно сделать в сентябре в огороде.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

«Можно удалить прирост частично, потому что он совершенно безумный в этом году. Все надо удалять, потому что они мешают закладываться почкам на плодовых деревьях.

Обрезаются и кустарники, чтобы ветви не лежали на земле. Обрезка — это очень сложная вещь. Главное правило — ветви должны быть достаточно прочными, их должно быть немного.

Около 3-5 на плодовых деревьях, а на кустарнике максимум 20 веток, а желательно лучше всего 10−15, не больше.

Если прирост жиденький, то его обязательно надо срезать: он не выдержит ни цветения, ни урожая», — говорит эксперт.

Укрытие растений на зиму

Елизавета Тихонова отмечает, что любимые укрытия всех дачников в виде листьев и веток не нужны растениям зимой. От холодов такой способ не защитит.

«Защищает земля. Перекопка и окучивание», — советует эксперт.

Кроме того, не забывайте, что сейчас самое время сажать луковичные растения, такие как чеснок и лук. Но обязательно меняйте место, тогда весной зеленые побеги вас порадуют.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
