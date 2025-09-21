Здесь русский дух, здесь Русью пахнет: эти американские города основаны выходцами из великой и могучей

Русские оставили в истории США заметный след — и не только в легендах о Форт-Россе или продаже Аляски. На американской карте до сих пор есть города и поселения, где корни уходят в Российскую империю. Их судьбы разные: одни выросли в современные порты, другие так и остались крошечными деревушками.

Кадьяк — пожалуй, самый известный. Когда Григорий Шелихов высадился на остров в конце XVIII века, здесь появилась крепость и первый губернаторский дом Александра Баранова.

Кадьяк стал столицей Русской Америки, а сегодня это город с населением в несколько тысяч, где до сих пор стоит православный храм и хранится память о первых переселенцах.

Ситка, или тогдашний Новоархангельск, тоже была столицей — уже в более поздний период. Русские строили там больницы, церкви, укрепления, но столкновения с индейцами постоянно ставили поселение на грань выживания.

В итоге после продажи Аляски Ситка быстро потеряла своё значение, но до сих пор остаётся символом русской главы в истории США.

Кенай, Якутат (он же Славороссия), Сент-Майкл — это скорее форпосты и опорные базы для торговли или продвижения вглубь континента. Где-то поселенцев выдавили войны с местными племенами, где-то жизнь затухла после Золотой лихорадки. Но след сохранился: старые храмы, топонимы, музейные дома первых русских.

Особняком стоит Новониколаевск в Орегоне. Его основали в 1967 году старообрядцы, бежавшие от советской власти. Это не колония XVIII века, а живое русское село XX века, где до сих пор стоят деревянные церкви, а в семьях говорят по-русски.

Таким образом, русские города в Америке — это не только страницы учебников, но и реальные места, где история имперских амбиций перемешалась с личными судьбами.