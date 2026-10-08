Зеленый оазис на брусчатке: как сад-трансформер стал главной фишкой лета в Петербурге

Сад-трансформер стал наследием Петра I.

Центр Петербурга - это каменные фасады и брусчатка, но вдруг прямо посреди площади вырастает настоящий липовый сад. Это не мираж, а сад-трансформер на Исаакиевской площади.

Этим летом здесь впервые провели сезон полноценных экскурсий, и проект произвел настоящий фурор.

Что еще за сад-трансформер?

Садом-трансформером его называют не просто так. Это мобильный парк. Все растения живут в огромных деревянных кадках, поэтому композицию можно менять как конструктор.

Кстати, идея не нова. Еще Петр I любил летом выставлять на улицы города кадки с экзотическими деревьями. Так что современный Петербург просто вернулся к своим старым традициям, но уже на новый лад, пишет Комитет по развитию туризма Петербурга.

Зелени стало еще больше

Сад начали устанавливать еще в 2023 году, но в этом сезоне он вырос. Раньше деревья стояли только перед Мариинским дворцом. Теперь зеленые аллеи окружили и памятник Николаю I. Площадь превратилась в единый уютный сквер.

Цифры впечатляют:

304 дерева: пышные липы, декоративные яблони и туи.

пышные липы, декоративные яблони и туи. 200 кустарников: гортензии, вейгелы и розмарин.

гортензии, вейгелы и розмарин. Около 7 000 цветов: от лаванды до петуний.

Важный факт: абсолютно все растения выращены в отечественных питомниках, поэтому они отлично переносят капризную питерскую погоду.

Экскурсии, на которые было не пробиться

В этом году сад включили в официальные туристические маршруты. Но чтобы гиды не просто пересказывали даты, их сначала обучили специалисты по благоустройству.

Экскурсоводы узнали все: от истории ландшафтного дизайна до того, как растения влияют на воздух.

Экскурсии проходили по пятницам и были бесплатными. Попасть на них можно было за победу в викторинах или по онлайн-записи. Места разбирали за считанные минуты!

За лето сад осмотрели более 300 человек — и туристы со всей страны, и сами петербуржцы. Заглядывали на прогулку даже официальные делегации, например, гости из Ташкента.

Зачем городу деревья в кадках?

Это не просто красивая фотозона. В жару раскаленный асфальт превращает центр города в духовку. Деревья и цветы работают как естественный кондиционер:

они увлажняют воздух;

создают приятную тень и сбивают температуру;

отлично глушат городской шум.

Гулять по площади стало намного комфортнее.

Что будет с садом осенью?

Сад-трансформер радовать прохожих долго не сможет — в октябре его вывезут.

В кадках деревья не смогут пережить суровую петербургскую зиму: их корни просто замерзнут. Поэтому каждую осень растения «переезжают».

Их аккуратно высаживают в открытый грунт в парках, скверах и дворах Петербурга. Так что временный сад дает вполне постоянную зелень всему городу. А на Исаакиевскую площадь он вернется уже следующей весной.

Ранее «Городовой» рассказывал, что сад на Синем мосту прощается с петербуржцами.