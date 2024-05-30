«Земной кусочек рая»: чем так славится Маврикий, на котором обожала отдыхать Заворотнюк с мужем

30 мая ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. «Прекрасную няню» обожали миллионы телезрителей. Многие надеялись, что побороть страшный недуг ей все-таки удастся, но нет. Онкология победила. Незадолго до своей болезни актриса наслаждалась отдыхом на острове Маврикий. Она обожала это место всем сердцем и душой.

В личном блоге знаменитость с радостью делилась, где она отдыхает, что видит, и какими блюдами питается. По словам Заворотнюк, в этот курорт она влюбилась с первого взгляда. А достоинств у Маврики действительно много и это не только лазурный берег.

«Это правда земной кусочек рая с невероятной красоты пейзажами, потрясающими пляжами, завораживающими закатами и всеми возможными удовольствиями для лучшего отдыха. Океан — это нечто особенное, беспредельное и необъятное. Счастье есть!» — радостно писала актриса в социальных сетях.

Источник фото: Legion-Media, Анастасия Заворотнюк/Социальные сети

Что посмотреть

На острове есть развлечения, которые придутся по душе и взрослым, и детям. Конечно, хоть раз нужно увидеть те самые Семицветные пески Шамарель и чудесный 83-метровый водопад с таким же названием. Эти «чудеса света» расположены рядом друг с другом. Посетить нужно и ботанический сад Памплемус. Он появился в 1736 году и до сих пор удивляет туристов невероятной красотой и редкими растениями.

Увидеть Маврикий можно и с высоты птичьего полета. Тогда вам откроется вид на подводный водопад. Зрелище поистине захватывающее. Конечно, это просто иллюзия и обман зрения. Песок вымывается течением в океан и создает видимость падающих стоков.

Источник фото: Legion-Media, Анастасия Заворотнюк/Социальные сети

Увидеть нужно и Trou aux Cerfs. Так называется кратер потухшего вулкана. Чтобы попасть на смотровую площадку, ехать придется в район Кюрпип. Диаметр кратера 300 метров, а глубина 85 метров. Внутри даже есть красивое озеро.

Если надоел Маврикий, отправляйтесь на маленькой лодке на остров Ile aux Cerfs. Он очень крошечный, но вмещает в себя все самые лучшие развлечения. Там даже можно поиграть в гольф, если хотите. Всего10 минут — и вы в райском уголке и голубой водой и чистейшим песком.



Источник фото: Legion-Media, Анастасия Заворотнюк/Социальные сети

Что привезти

Если хотите взять домой что-то съедобное, то везите фруктовый паштет, ром, кофе, а также ароматный чай, который собирают прямо на этом же острове.

Для тех, кто хочет оставить память на долгие годы, придется раскошелиться на сувениры из кораллов, плетеные корзины, изделия из стекла и камня. Такого добра там навалом.

Источник фото: Legion-Media, Анастасия Заворотнюк/Социальные сети