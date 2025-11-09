«Зенит» споткнулся в Самаре: «Крылья Советов» отобрали очки у петербуржцев

Матч между футбольным клубом «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Крыльями Советов» завершился ничейным результатом. Игра, состоявшаяся на поле в Самаре в рамках 11-го тура российского первенства сезона 2025/26, закончилась со счётом 1:1.

В начале второго тайма, а именно на 50-й минуте, защитник хозяев Фернандо Костанца направил мяч в ворота гостей и вывел свою команду вперёд. Уже через шесть минут полузащитник петербургского клуба Максим Глушенков сравнял счёт. После этого ни одной из команд не удалось вырваться вперёд, и итоговый результат сохранился до финального свистка.