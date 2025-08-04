Жара под корсетом: как петербуржцы переживали зной в XIX веке

В 19 веке лето в Петербурге было тоже очень жарким, как и сейчас. Но городские жители сталкивались с серьезными трудностями из-за строгих правил поведения и социальных норм.
В те времена нельзя было просто одеться легко и комфортно, как нам сейчас — нужно было строго соблюдать установленный дресс-код, который превращал жару в невыносимое испытание.
Летняя одежда: что менялось, а что оставалось прежним
Для петербуржцев того времени летняя одежда выделялась в основном тканями — использовались легкие материалы, такие как шелк, шифон, хлопок, муслин и кисея.
Но фасон оставался достаточно консервативным и тяжелым по современным меркам: женщины продолжали носить длинные платья, закрывающие руки и ноги.
Мужчины тоже были в мундирах и тройках, которые были очень неудобны в жару.
Мода начала века: античные платья и корсеты.
В начале 19 века была мода на так называемые «античные» платья с завышенной талией под грудью. Их шили из тонких тканей, пишет Литфонд.
Летом петербурженки носили, так называемые, чайные блузы или чайные платья. Отличие было в том, что оно надевалось без корсета.
Облегченные наряды и первые шаги к свободе
Со временем, к концу века, стали появляться облегченные летние варианты, например, танцевальные блузы и платья с более свободным кроем, кружевами, где уже не обязательно носить корсет.
Как справились с жарой: хитрости и аксессуары
Чтобы хоть как-то справиться с духотой, женщины часто отказывались от нескольких слоев одежды, не надевали вторые юбки или чулки в самый жаркий период.
В руках у них всегда были вееры и зонтики. Модными аксессуарами в летнюю пору были шляпы.
Мужская летняя мода и купальные костюмы
Мужчины, если были дома, могли позволить себе более легкий стиль — например, льняные костюмы или рубашки без пиджаков, что на улицах было нарушением строгого этикета.
А для купания женщины надевали специальные костюмы из тонкого шерстяного трикотажа, которые скрывали тело и сохраняли пристойность.
Таким образом, мода и особенно летняя одежда в Петербурге XIX века отражали строгие социальные нормы и модные тенденции.
Несмотря на жару, сохранить статус и внешний вид было важнее, а облегченные варианты, появившиеся к концу века, стали предвестниками большего комфорта и свободы в образе женщины.