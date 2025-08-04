Жара под корсетом: как петербуржцы переживали зной в XIX веке

В Северной столице неприлично было не соблюдать дресс-код.

В 19 веке лето в Петербурге было тоже очень жарким, как и сейчас. Но городские жители сталкивались с серьезными трудностями из-за строгих правил поведения и социальных норм.

В те времена нельзя было просто одеться легко и комфортно, как нам сейчас — нужно было строго соблюдать установленный дресс-код, который превращал жару в невыносимое испытание.

Летняя одежда: что менялось, а что оставалось прежним

Для петербуржцев того времени летняя одежда выделялась в основном тканями — использовались легкие материалы, такие как шелк, шифон, хлопок, муслин и кисея.

Но фасон оставался достаточно консервативным и тяжелым по современным меркам: женщины продолжали носить длинные платья, закрывающие руки и ноги.

Мужчины тоже были в мундирах и тройках, которые были очень неудобны в жару.

Мода начала века: античные платья и корсеты.

В начале 19 века была мода на так называемые «античные» платья с завышенной талией под грудью. Их шили из тонких тканей, пишет Литфонд.

Летом петербурженки носили, так называемые, чайные блузы или чайные платья. Отличие было в том, что оно надевалось без корсета.

Облегченные наряды и первые шаги к свободе

Со временем, к концу века, стали появляться облегченные летние варианты, например, танцевальные блузы и платья с более свободным кроем, кружевами, где уже не обязательно носить корсет.

Как справились с жарой: хитрости и аксессуары

Чтобы хоть как-то справиться с духотой, женщины часто отказывались от нескольких слоев одежды, не надевали вторые юбки или чулки в самый жаркий период.

В руках у них всегда были вееры и зонтики. Модными аксессуарами в летнюю пору были шляпы.

Мужская летняя мода и купальные костюмы

Мужчины, если были дома, могли позволить себе более легкий стиль — например, льняные костюмы или рубашки без пиджаков, что на улицах было нарушением строгого этикета.

А для купания женщины надевали специальные костюмы из тонкого шерстяного трикотажа, которые скрывали тело и сохраняли пристойность.

Таким образом, мода и особенно летняя одежда в Петербурге XIX века отражали строгие социальные нормы и модные тенденции.