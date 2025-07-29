Жаркие рекорды и тысячи отдыхающих: какой пляж стал самым популярным у петербуржцев

В Северную столицу пришли дожди, но они не влияют на жару.

Жара не по-питерски топит асфальт, и горожане бегут на побережье Финского залива.

Прошедшие выходные стали для пляжа «Ласковый» рекордными.

В субботу, 26 июля, это место посетили 11 тысяч отдыхающих — абсолютный рекорд.

Люди ехали сюда со всего города, ведь «Ласковый» давно считается одним из самых удобных пляжей всей округи, пишет Фонтанка.

Почему все так рвутся на «Ласковый»?

В прошлом году пляж заметно преобразился благодаря масштабному благоустройству: здесь расширили мангальную зону, обновили детские и спортивные площадки, построили душевые и туалеты.

Пляж вытянулся на два километра, с широким песчаным берегом, соснами и чистым воздухом — настоящая находка, учитывая плотность городской застройки в Петербурге.

Чем занимались отдыхающие?

Кто-то загорал, кто-то катался на сапах или играл в волейбол, а самые отважные ныряли в воду.

Однако официально купаться в Финском заливе не рекомендуется из-за качества воды.

Многие брали с собой еду, жарили шашлыки и наслаждались летней атмосферой. На пляже даже установлен арт-объект, фон для десятков тысяч летних селфи.

В рекордную субботу с пляжа пришлось вывести четыре КамАЗа бытового мусора. Службы работают в усиленном режиме, чтобы пляж оставался чистым.

Безопасность под контролем

Высокая посещаемость — повод для особого внимания спасателей. Все лето здесь дежурит мобильный комплекс МЧС.

Специалисты напоминают о правилах поведения у водоема, следят за безопасностью и при необходимости оказывают помощь.

Несмотря на предупреждения, каждый год фиксируются происшествия. В водоемах Санкт-Петербурга и области уже погибли пятеро несовершеннолетних.

Отдыхающих настоятельно просят быть внимательными к детям и соблюдать элементарные правила на воде.

Жара и рекорды

В Санкт-Петербурге продолжает по-настоящему летняя погода. В последний раз такая рекордная жара в городе была зафиксирована 28 июля 2010 года, когда температура была +35,3 градуса.

В среду и четверг, по прогнозу синоптика Александра Колесова, ожидается выше +32 градусов, так что рекорды могут быть побиты.

К тому же в городе периодически выливаются дожди.

Они сильно не влияют на жару, но дают небольшое облегчение. Так будет до начала августа, а дальше синоптик пока не делает прогнозы.

Таким образом, жара продолжается, а пляжи города и прилегающих курортных зон остаются главным местом отдыха петербуржцев, жаждущих летнего тепла и морского ветра.