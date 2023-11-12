Жаркое из кролика соберет за столом всю семью: такого нежного мяса вы еще не ели

Хозяйки часто балуют домашних блюдами из птицы, свинины или говядины. Но если вам нужно приготовить что-то особенное, возьмите мясо кролика. Его не зря считают диетическим. Богатый вкус жаркого подчеркнут овощи и специи.
Вам потребуются:
- тушка кролика — 3,200 кг,
- морковь — 250 г,
- стебель сельдерея — 100 г,
- лук репчатый — 150 г,
- стебель фенхеля — 70 г,
- тимьян —10 г,
- масло оливковое — 120 г,
- вино белое сухое — 150 г,
- сливочное масло — 100 г,
- чеснок — 10 г,
- бульон куриный — 1 л,
- мука — 100 г.
Разделайте тушку кролика, посолите и поперчите. Поставьте на огонь глубокую сковородку, влейте масло и ароматизируйте его порезанным чесноком. Как только он станет золотистым, выключите огонь. После этого обваляйте кусочки мяса в муке и обжаривайте до румяности.
«Заранее вымойте и нарежьте морковку, фенхель и лук. Морковь — размером поменьше, лук — дольками, а фенхель — кубиками. Пожарьте овощи на отдельной сковородке, добавьте вино и дайте немного потушиться.
Теперь сложите все ингредиенты в кастрюлю, добавьте сливочного масла, влейте бульон и тушите два часа на медленном огне», — дал рекомендации шеф-повар Шамиль Кылыч в беседе с порталом «Городовой».
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