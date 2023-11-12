Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес
Эксклюзив

Жаркое из кролика соберет за столом всю семью: такого нежного мяса вы еще не ели

Жаркое из кролика соберет за столом всю семью: такого нежного мяса вы еще не ели
Вкуснейшее блюдо из кроличьего мяса

Шеф-повар поделился рецептом.

Хозяйки часто балуют домашних блюдами из птицы, свинины или говядины. Но если вам нужно приготовить что-то особенное, возьмите мясо кролика. Его не зря считают диетическим. Богатый вкус жаркого подчеркнут овощи и специи.

Вам потребуются:

  • тушка кролика — 3,200 кг,
  • морковь — 250 г,
  • стебель сельдерея — 100 г,
  • лук репчатый — 150 г,
  • стебель фенхеля — 70 г,
  • тимьян —10 г,
  • масло оливковое — 120 г,
  • вино белое сухое — 150 г,
  • сливочное масло — 100 г,
  • чеснок — 10 г,
  • бульон куриный — 1 л,
  • мука — 100 г.

Разделайте тушку кролика, посолите и поперчите. Поставьте на огонь глубокую сковородку, влейте масло и ароматизируйте его порезанным чесноком. Как только он станет золотистым, выключите огонь. После этого обваляйте кусочки мяса в муке и обжаривайте до румяности.

«Заранее вымойте и нарежьте морковку, фенхель и лук. Морковь размером поменьше, лук дольками, а фенхель кубиками. Пожарьте овощи на отдельной сковородке, добавьте вино и дайте немного потушиться.

Теперь сложите все ингредиенты в кастрюлю, добавьте сливочного масла, влейте бульон и тушите два часа на медленном огне», — дал рекомендации шеф-повар Шамиль Кылыч в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Советы эксперта Эксклюзив Рецепты
12 ноября 2023 13:00
Мария Радионова
Мария Радионова
Ольга Тарантина
Ольга Тарантина
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».