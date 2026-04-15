Жарю черемшу с курицей — и получаю невероятный ужин: гастрономический хит сезона

Опубликовано: 15 апреля 2026 23:01
 Проверено редакцией
Настоящий весенний деликатес, который стоит приготовить хотя бы раз за сезон.

Рецептом необычного, но вкусного ужина поделился автор Дзен-канала "Моя вкусная жизнь на диете".

Ингредиенты:

куриная грудка — 1 шт, черемша — большой пучок, соевый соус — 2 ст. л., сливочное или топлёное масло — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик (по желанию), зелёный лук — по вкусу (по желанию), соль и перец — по вкусу

Приготовление

Сначала я нарезаю куриную грудку небольшими кусочками. Разогреваю на сковороде немного растительного масла, добавляю соевый соус и выкладываю курицу. Накрываю крышкой и тушу около 5 минут, чтобы мясо стало мягким, затем снимаю крышку и обжариваю до лёгкой золотистой корочки. Важно не пересушить грудку, поэтому сразу снимаю её с огня, как только жидкость выпарится. Готовую курицу откладываю в сторону.

Черемшу тщательно промываю и нарезаю, разделяя стебли и листья. В ту же сковороду добавляю сливочное или топлёное масло вместе с небольшим количеством растительного, чтобы сливочное масло не подгорало.

Сначала обжариваю стебли черемши около 3 минут до мягкости, затем добавляю листья и готовлю ещё 2 минуты. Приправляю щепоткой соли, стараясь не пережарить зелень, чтобы сохранить её аромат и яркий вкус.

После этого возвращаю курицу в сковороду, добавляю мелко нарезанный чеснок и, при желании, зелёный лук или острый перец. Всё аккуратно перемешиваю и обязательно вливаю ароматное масло, оставшееся после жарки, чтобы усилить вкус блюда.

Примерное время приготовления: 15 минут

Ранее мы писали о том, почему креветки становятся "резиновыми" и как не допустить этой ошибки при варке.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
