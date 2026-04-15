Почему креветки становятся "резиновыми": главная ошибка, которую делают все

О том, как варить креветки так, чтобы они получались сочными, нежными и буквально таяли во рту рассказал автор Дзен-канала "Вкусный переполох".
Ингредиенты:
креветки (свежие, замороженные или варёно-мороженые) — 500 г, вода — 1,5 л, соль — 1 ст. л., лавровый лист — 1-2 шт., чёрный перец горошком — 5-6 шт., лимон — 1/2 шт., лёд — для охлаждения
Приготовление
Сначала я подготавливаю креветки. Свежие тщательно промываю под холодной водой и при необходимости удаляю кишечную вену. Замороженные креветки можно предварительно разморозить, оставив их в холодильнике на 2-3 часа или поместив в холодную воду на 20-30 минут. Если же времени нет, можно сварить их без размораживания, но тогда это займёт немного больше времени. Варёно-мороженые креветки размораживать не нужно — их задача лишь прогреться.
В кастрюле довожу до кипения 1,5 литра воды, добавляю соль, лавровый лист, перец горошком и по желанию сок половины лимона.
Опускаю креветки в кипящую воду и варю в зависимости от их размера:
- Мелкие креветки — 2-3 минуты после повторного закипания.
- Королевские креветки — 3-5 минут.
Готовность легко определить: креветки становятся ярко-розовыми (или оранжевыми) и всплывают на поверхность.
Сразу после варки я вынимаю их шумовкой и помещаю в миску с ледяной водой на 1-2 минуты. Этот шаг останавливает процесс приготовления и сохраняет сочность и нежную текстуру.
Ранее мы писали о том, как приготовить пончики из кальмаров.