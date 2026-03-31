Жилье дешевеет, выбор растет: аренда в Петербурге на 12% ниже в топ-районах

Долгосрочная аренда начала дешеветь еще в конце прошлого года.

Долгосрочная аренда жилья в городе стала более доступной по цене. По информации на конец марта, средняя ставка за студии снизилась до 33 200 рублей в месяц — это на 6% меньше, чем три месяца назад.

Однокомнатные квартиры подешевели на 7% и теперь стоят 42 000 рублей, а двухкомнатные — также на 7%, до 62 400 рублей.

В ряде районов падение цен оказалось особенно значительным. Так, в Петроградском районе аренда за квартал уменьшилась на 12% — до 81 900 рублей в месяц, в Петродворцовом — на 11%, до 29 900 рублей, в Кронштадтском — на 10%, до 36 300 рублей, а в Красногвардейском — на 8%, до 35 400 рублей, сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Тренд на снижение долгосрочной аренды начался еще осенью прошлого года и сохраняется в этом. За год рост цен оказался минимальным: студии подорожали лишь на 3%, однокомнатные — на 7%, а двухкомнатные даже подешевели на 6%.

При этом предложение квартир на рынке растет. На конец марта на платформе поиска жилья насчитывалось свыше 8 700 объявлений о долгосрочной аренде — на 18% больше, чем три месяца назад, и на 36% по сравнению с прошлым годом.