Зима готовит удар: Минздрав предупреждает о всплеске заболеваемости ОРВИ и гриппом

В России в ближайшие месяцы прогнозируется увеличение числа заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Основной рост числа случаев ожидают в декабре и январе.
Об этом сообщил Владимир Чуланов, ведущий специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения страны.
На сегодняшний день, по его словам, состояние заболеваемости остается устойчивым — предельных значений уровень заражения по стране пока не достиг. В текущем сезоне среди циркулирующих штаммов выявлены вирусы гриппа типа А и В, а также коронавирусы и риновирусы.
«Подъем заболеваемости может наблюдаться в декабре—январе», — пояснил Чуланов.
Он добавил, что среди ожидаемых — случаи так называемого "свиного" и "гонконгского" гриппа, которые циркулировали и ранее. По заверению Чуланова, новые генетические особенности у возбудителя гриппа в этом году не зафиксированы.
Среди профилактических мер, отметил специалист, проводится вакцинация препаратами, в состав которых входят актуальные штаммы.
В России продолжается плановая прививочная кампания, в которой уже приняли участие свыше 41 миллиона россиян. Медицинские учреждения Петербурга заранее подготовили отделения для приема пациентов в период сезонного роста заболеваемости.
Эта мера позволяет организовать своевременную помощь при увеличении количества больных зимой.