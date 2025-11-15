Зима с сюрпризом: Петербург накроет снег — и его мокрый двойник

В Санкт-Петербурге в субботу сохранится влияние холодной части циклона, что определит характер погоды. Михаил Леус, представляющий центр погоды «Фобос», сообщил, что в такие дни ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки в виде снега или мокрого снега. На дорогах, по его словам, возможна гололедица.
Температура воздуха в городе составит от 0 до плюс 2 градусов, в Ленинградской области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ожидается, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться, и к окончанию дня достигнет 756 миллиметров ртутного столба.
В воскресенье погодные условия останутся похожими: возможен небольшой или мокрый снег, ночью температура ожидается от минус одного до плюс одного градуса, а днём воздух прогреется до 2–4 градусов выше нуля.