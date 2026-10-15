Зима ворвется резко и без стука: Гидрометцентр изменил прогноз с 15 октября — пол России завалит снегом

Когда снежный покров станет устойчивым

Снежные хлопья уже кружатся над Уралом и азиатской частью России — пейзаж будто из зимней открытки. Но не стоит обманываться: покров пока тонкий, а тёплые ветра ещё могут всё стереть без следа. Синоптики прямо говорят — осень пока не готова уступить место зиме.

Где уже отметился снег

По данным Гидрометцентра, осадки в виде снега и мокрого снега зафиксированы:

на большей части азиатской территории России и на Урале (толщина — 1–5 см);

на Кольском полуострове и северо‑востоке Архангельской области;

в Ненецком автономном округе;

местами в горах Кавказа.

Практические советы: как не попасть впросак

Не спешите переключаться на «зимний режим». Вот что лучше сделать прямо сейчас: держите под рукой демисезонную куртку, не торопитесь менять шины и заранее проверяйте прогноз — резкие перепады температуры ещё будут. Так вы избежите неприятных сюрпризов.

Первый снег — это скорее атмосферная деталь, чем признак настоящей зимы. Переходный период продолжается, и погода ещё не раз удивит контрастами. Устойчивый снежный покров появится позже — стоит запастись терпением, передает источник.

Что говорят жители заснеженных регионов

«Думала, зима пришла, а утром лужи — будто и не было снега», — делится жительница Екатеринбурга. «У нас на Кольском уже скользко, так что обувь с протектором — не роскошь, а необходимость», — замечает жительница Мурманска. «В горах снег держится лучше, но внизу всё тает за пару тёплых дней», — отмечает жительница кавказского посёлка.

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