Городовой / Город / Зимние страсти на дорогах: новогодние праздники принесли России более 2 тысяч аварий
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Электрический съезд 1900 года: как Петербург на месяц превратился в столицу мирового технологического авангарда Учеба
Первые шаги к экологии в столице дымящих труб: что петербургские медики и технари думали о смоге и грязной воде Учеба
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Зимние страсти на дорогах: новогодние праздники принесли России более 2 тысяч аварий

Опубликовано: 13 января 2026 06:00
 Проверено редакцией
Зимние страсти на дорогах: новогодние праздники принесли России более 2 тысяч аварий
Зимние страсти на дорогах: новогодние праздники принесли России более 2 тысяч аварий
Городовой ру

В результате произошедших событий погибло почти 350 человек, ещё около 3500 получили ранения.

В период с 1 по 11 января 2026 года на российских дорогах было зарегистрировано 2329 автомобильных аварий. В этих происшествиях погибло 348 человек, а ещё 3515 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции.

За указанный срок произошло 527 аварий с участием пешеходов. В результате этих дорожных происшествий 59 человек погибли, среди них один ребёнок, травмы получили 503 человека, включая 75 детей. В случаях с участием автобусов зафиксировано 119 аварий, которые унесли жизни девяти человек.

Медицинская помощь потребовалась 209 участникам ДТП с автобусами, среди которых оказалось 12 несовершеннолетних. По информации ведомства, основными причинами 52 подобных аварий стали нарушения правил водителями автобусов. На новогодних каникулах осталась актуальной проблема управления автомобилем в нетрезвом виде.

С участием пьяных водителей и лиц, отказавшихся пройти медицинское освидетельствование, произошло 162 аварии. По итогам этих происшествий 12 человек погибли, ещё 226 получили травмы, среди них 27 несовершеннолетних. За первые одиннадцать дней года с участием детей на дорогах зарегистрировано 371 случай, в которых погибли 20 детей, ещё 461 ребёнок не старше 16 лет оказался раненым.

В числе погибших несовершеннолетних 19 являлись пассажирами транспортных средств. С 9 января в стране действуют новые правила: теперь штрафы за перевозку детей без автокресел увеличились вдвое. Как подчёркивают сотрудники ГИБДД, эта мера направлена на повышение безопасности юных пассажиров.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью