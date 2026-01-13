Зимние страсти на дорогах: новогодние праздники принесли России более 2 тысяч аварий

В период с 1 по 11 января 2026 года на российских дорогах было зарегистрировано 2329 автомобильных аварий. В этих происшествиях погибло 348 человек, а ещё 3515 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции.
За указанный срок произошло 527 аварий с участием пешеходов. В результате этих дорожных происшествий 59 человек погибли, среди них один ребёнок, травмы получили 503 человека, включая 75 детей. В случаях с участием автобусов зафиксировано 119 аварий, которые унесли жизни девяти человек.
Медицинская помощь потребовалась 209 участникам ДТП с автобусами, среди которых оказалось 12 несовершеннолетних. По информации ведомства, основными причинами 52 подобных аварий стали нарушения правил водителями автобусов. На новогодних каникулах осталась актуальной проблема управления автомобилем в нетрезвом виде.
С участием пьяных водителей и лиц, отказавшихся пройти медицинское освидетельствование, произошло 162 аварии. По итогам этих происшествий 12 человек погибли, ещё 226 получили травмы, среди них 27 несовершеннолетних. За первые одиннадцать дней года с участием детей на дорогах зарегистрировано 371 случай, в которых погибли 20 детей, ещё 461 ребёнок не старше 16 лет оказался раненым.
В числе погибших несовершеннолетних 19 являлись пассажирами транспортных средств. С 9 января в стране действуют новые правила: теперь штрафы за перевозку детей без автокресел увеличились вдвое. Как подчёркивают сотрудники ГИБДД, эта мера направлена на повышение безопасности юных пассажиров.
