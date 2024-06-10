Пещеры, озера и водопады: что посмотреть в Абхазии летом 2024-ого

Отдых в Абхазии выбирают люди со средним достатком, которым и на пляже хочется позагорать, и в море искупаться, и достопримечательности посмотреть. Этому курорту действительно есть, что предложить туристам. Там невероятно красивых мест так много, что даже недели не хватит, чтобы все обойти. Собрали для вас самые интересные локации.

Подводный мир

Удивительно, но начать изучать Абхазию можно с самого дна. В прямом смысле этого слова. В Пицундском заливе, что в полутора часах езды от Сухума, вы сможете увидеть развалины древнего Питиунта, руины античного города Диоскуриада, а еще прямо в иле лежит затонувший танкер времен Второй мировой. Уверены, такого вы точно еще не видели.

Пещеры

Обязательно посетите пещеры Нового Афона, но не забудьте взять с собой надеть что-то теплое сверху. Там довольно прохладно. В гроте вы сможете прокатиться по железной дороге, увидеть кораллиты и даже услышать музыку. Периодически там дают живые концерты классических исполнителей прямо под землей.

Источник фото: Legion-Media

Озеро

Посетите озеро Рица. Оно расположено на 950 метрах над уровнем моря. Вода там меняет цвет в зависимости от времени года: то она зеленоватая, то лазурно-голубая, то желтая. Там же можно взять напрокат катамаран и полюбоваться карпами в естественной их среде обитания. Реликтовый парк рядом тоже попадет в самое сердечко.

Заповедник

Если вы любите водопады, то вам точно нужно в Пицундо-Мюссерский заповедник. Там вы не только надышитесь свежайшим воздухом и полюбуетесь на природу, но и увидите развалины храма времен Средневековья. Это не считая огромной толщи воды, спадающей вниз с горы с невероятной скоростью.

Вода

Найдите бьющий из земли источник минеральной воды Аудхара. Вы точно больше не сможете пить покупную, так как вам будет с чем сравнить. Вкус у нее просто потрясающий.

Храмы

Любителям органа обязательно нужно ехать в Пицундский храм. Там дают концерты на этом «царе инструментов». Роспись внутри сохранилась еще со времен XV века, а вот строения рядом возвели и вовсе в IV и VI веках.

Источник фото: Legion-Media

Святилища

Любителям старины стоит отправиться в местный стоунхендж. У села Верхняя Эшера есть гробницы III-II веков до нашей эры. Вокруг возведены камни, обозначающие границы ритуального места. Это храм под открытым небом.

Источник фото: Legion-Media