«Звонит и тут же сбрасывает»: зачем это делают мошенники и почему перезвон — худшая идея
«Звонит и тут же сбрасывает»: зачем это делают мошенники и почему перезвон — худшая идея

Опубликовано: 2 ноября 2025 13:00
Мошенник на проводе
«Звонит и тут же сбрасывает»: зачем это делают мошенники и почему перезвон — худшая идея
Фото: Городовой.ру

Напоминаем о старой, но популярной схеме.

Сценарий один и тот же: телефон вибрирует, вы берёте трубку — тишина, гудок, сброс. Никакой «ошибки» здесь нет. Это отработанная схема, и работает она только тогда, когда жертва делает главное — перезванивает.

Мошенники используют программы массового обзвона, которые за секунды прогоняют тысячи номеров. Им не нужен разговор — им нужна ваша реакция. Перезвон = подтверждение, что номер живой, активный и потенциально уязвимый.

Дальше начинается цепочка атак: рекламный спам, фишинг, попытки выманить данные или втюхать платные подписки.

Отдельная ловушка — платные номера. Некоторые мошенники арендуют у операторов: вызов на такой номер тарифицируется по максимуму. Они намеренно сбрасывают, чтобы вы сами подключились к их платной услуге. Один импульсивный перезвон — минус деньги и плюс «вы в базе».

Почему это опасно:

  • после ответа на такой вызов ваш номер попадает в сегмент «реагирующие» — именно по ним работают целевые схемы;
  • алгоритмы мошенников сортируют людей по поведению, в том числе по тому, кто перезванивает быстрее всех;
  • дальше могут пойти звонки «из банка», «из доставки», «из МФЦ», попытки выбить СМС-код, паспортные данные или фото документов.

Как защищаться:

  • не перезванивать на незнакомые номера никогда;
  • пробивать номер через поисковик или сервисы;
  • ставить определитель номеров и антиспам-фильтры;
  • виртуальный секретарь — лучший барьер: он разговаривает, анализирует и отбрасывает мошенников.

И главное: не диктуйте никому данные карты, CVV, пароли, разовые коды, СМС, фото паспорта и прочие документы. Любая просьба «для сверки» — всегда развод.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
