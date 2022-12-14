Продюсер поступил не по-мужски.
Бари Алибасов преподнес необычный сюрприз.
Народная артистка СССР вернулась на родину без молодого мужа.
Звезда экрана переживает за здоровье продюсера группы «На-На».
Актер призвал продюсера группы «На-На» пиариться более интеллектуально.
Скандальный продюсер заявил, что все конфликты давно улажены.
Продюсер до сих пор не дает спуску мятежному экс-солисту.
Скандальный продюсер препятствует всеми силами тому, чтобы хиты бойз-бенда звучали без его ведома.
Продюсер не постеснялся в угрозах.
О чувствах продюсера рассказал его концертный директор.
Продюсер наполнил свою жизнь активностью и для души, и для тела.
Продюсер группы «На-На» хотел единолично мелькать в СМИ.
Основатель группы «На-На» уверяет, что ничего не изменилось.
Легендарный продюсер даже подумать не мог, насколько изменилось общество.
Продюсер придумал способ избежать скандалов после своего ухода из жизни.
Наследник основателя группы «На-На» вляпался в некрасивый скандал из-за своей жадности.
Причины столь резкого прекращения давней дружбы актриса раскрывать не стала.
Бывшая супруга продюсера порадовала откровениями о знакомстве с его молодой помощницей.
По мнению актрисы, развода между ними не было.
Продюсер уверен, что по всей стране у него немало внебрачных наследников.