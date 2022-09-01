Бари Алибасов-младший

Народная артистка СССР вернулась на родину без молодого мужа.
Продюсер группы «На-На» хотел единолично мелькать в СМИ.
Наследник основателя группы «На-На» вляпался в некрасивый скандал из-за своей жадности.
Звездный скандалист переоценил свои силы, приняв вызов от сына основателя группы «На-На».
Счастливой невестой стала нянечка продюсера.
Продюсер встал с инвалидной коляски и гуляет самостоятельно.
Народная артистка РСФСР эмоционально отреагировала на появление сына экс-супруга
На шоу «Пусть говорят» произошел очередной скандал
Сын продюсера видит в поведении актрисы скрытые мотивы
Сын продюсера утверждает, что причиной пожара была депрессия певицы
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов записал видео, в котором обратился к своей любимой женщине актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.
«Главный стартапер страны» назвал скандальную дележку квартиры хайпом.
Известность помогла бы бизнесмену выжить даже без копейки.
По мнению подруги продюсера, парень специально втягивает Бари в сомнительные истории.
Мужчина отнес заявление в Следственный комитет, сообщив о покушении на отца.