Станислав Садальский

Звезда «Сватов» столкнулась с критикой.
С актрисой потеряли связь.
Он рассмешил их по пути в операционную.
Продюсер сам бросил тень на свою репутацию.
Она посвятила ему всю свою жизнь.
8 сентября российский зритель узреет очередное творение Марюса Вайсберга.
Актер призвал продюсера группы «На-На» пиариться более интеллектуально.
Артист в своем репертуаре: не деликатничает и резких слов не жалеет.
Цискаридзе в программе «Сегодня вечером» заменила ее прежняя ведущая Юлия Меньшова.
Счастливая случайность сыграла ключевую роль в истории.
Бывшему худруку и директору МХТ имени Чехова сегодня могло бы исполниться 87 лет.
Актер бесстрашно набросился на именитого режиссера, назвав его фильмы провальными.
Коллеги, от которых отвернулась молодая актриса, очень помогали ей.
Артист не скрыл своего истинного отношения к бывшему начальству.
Актер, как и многие забытые звезды, поднимает свою популярность за счет критики.
19 февраля 2000 года политику навсегда осталось 62 года.
Доставалось звезде отечественного шоубиза от актера-острослова не раз.
Актер известен своими язвительными высказываниями в адрес коллег.
Стас Садальский рассказал о курьезном случае на заре карьеры народного артиста.
Актер поделился совместным фото и рецептом от легендарной актрисы.