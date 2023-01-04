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Владимир Басов

Шоу-бизнес
Вчера и сегодня: как сейчас выглядят повзрослевшие юные актеры из сериалов двухтысячных
Во времена "нулевых" на телевидении не было такого количества молодежных шоу, cериалов и реалити, как сегодня. Любая премьера встречалась на ура — ведь и Вк с Инстаграмом тоже не было. А что делать после школы, если заняться нечем? Смотреть любимый сериал! 
23 янв 2020 13:36
Шоу-бизнес
Праздничный концерт, посвященный 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского
21 сентября в Санкт-Петербурге на площади Растрелли состоится Праздничный концерт, посвященный 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Главным событием этого концерта станет
17 сен 2014 10:40
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