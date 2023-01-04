Владимир Басов

От актрисы такого не ожидал никто.
Всему виной одна черта характера.
Самое интересное в фильмах всегда происходит за кадром.
Исполнителю главной роли в фильме «Приключения Электроника» на момент съемок было 12 лет.
Главною роль в экранизации сказки «Приключения Буратино» исполнил 10-летний Дима Иосифов.
Актер и музыкант познакомился с будущей женой в интернете.
Стас Садальский рассказал о несбывшихся надеждах.
В этом году фестиваль «Петроджаз» вновь побил все рекорды как по количеству участников, так и по продолжительности.
Актриса уже объявила, что желает переписать на него часть жилья.
Во времена "нулевых" на телевидении не было такого количества молодежных шоу, cериалов и реалити, как сегодня. Любая премьера встречалась на ура — ведь и Вк с Инстаграмом тоже не было. А что делать после школы, если заняться нечем? Смотреть любимый сериал!
Найк Борзов отметит юбилей масштабным туром под названием «45 лет в космосе», в рамках которого состоится и грандиозный концерт в Петербурге. Там поклонники услышат пронзительные хиты,
21 мая Театр им.В.Ф.Комиссаржевской отметил 30 лет творческой деятельности в его стенах Владлена Шмерковича Неплоха – уникального человека, музыканта, «стиляги», переплетчика, романтика,
21 сентября в Санкт-Петербурге на площади Растрелли состоится Праздничный концерт, посвященный 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Главным событием этого концерта станет
Большой музыкальный марафон под названием «Усадьба Jazz 2014» завершился. Четыре города, больше сотни любимых артистов, тысячи замечательных зрителей всех возрастов и бессчетное
20 июня в БКЗ «Октябрьский» Петр Налич не споет ни одного из своих собственных хитов. Участник «Евровидения 2010» будет исполнять неаполитанские песни, русское
18 мая в 05.00 В репертуаре коллектива «Inga von Grot Jazz» преобладают джазовые композиции в стиле мейнстрим, ритм-энд-блюз, блюз-рок. В рамках «Ночи музеев» –
11 апреля состоялся большой сольный концерт автора исполнителя и поэта Максима Ермачкова в ТЮЗе. Для творчества музыканта – это был огромный прорыв. Впервые он дал такой большой и
11 апреля 2014 ТЮЗ им. А.А.Брянцева (ст.м. Звенигородская) Стихи о людях, песни для людей! В нескромный век, порой, Нельзя не отдаваться. Устами всех своих героев, весен, дней - В лицо
7-27 апреля пройдет XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЖАЗОВАЯ ВЕСНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ», посвященный 20-летию JFC Jazz Club – одного из лучших джазовых клубов мира. (Клуб JFC входит в
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге Фонд «ПРО АРТЕ» Государственный центр современного искусства 1 марта 2014, 19:30 Новая сцена Александринского театра cовместный