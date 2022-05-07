С молодым мужем они воспитывают двоих детей.
Боевик «Годзилла против Конга», вышедший на экраны 25 марта, успел стать лидером российского кинопроката, собрав 445,2 млн рублей за три дня. Данные предоставлены порталом kinobusiness.com
В Сети опубликован трейлер к отечественному фильму «Пальма». Картина основана на реальных событиях и рассказывает о собачьей преданности.
30 июня в 19.00 состоится премьера спектакля «Апельсины из Марокко» по мотивам одноимённой повести Василия Аксёнова. Режиссёр-постановщик — Андрей Сидельников. «Апельсины
29, 30 мая, 7, 17 и 30 июня в Театре «На Литейном» в 19.00 состоится премьера спектакля «Апельсины из Марокко» по мотивам одноимённой повести Василия Аксёнова. Инсценировка Татьяны
20 апрел в 18.30 состоится презентация второй выпуск альманаха издательства "ЮОЛУККА" под названием "Лермонтовский год". Этот выпуск посвящён 200-летию Михаила Юрьевича
Фанаты "Зенита", недовольные приговором, вынесенным по делу Жени Мареша, провели накануне народный сход. Акция прошла на Манежной площади. "Внеочередная встреча с адвокатом по делу
В преддверии нового олимпийского цикла петербургское фигурное катание понесло ощутимые потери. Так, Артур Гачинский, бронзовый призер чемпионата мира-2011, расстался со знаменитым Алексеем Мишиным
28 февраля в 19:00 1, 22 марта в 18:00 Молодежный театр на Фонтанке Малая сцена 18+ Федерико Гарсиа Лорка ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ Драма, в 2-х актах Перевод
Малая сцена 28 февраля в 19:00 1 марта в 18:00 18+ Федерико Гарсиа Лорка ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ Драма, в 2-х актах Перевод Н.Наумова Художественный руководитель постановки –
В Петербурге завершилось расследование уголовного дела по факту гибели 28-летнего болельщика «Зенита» Евгения Дмитриева, известного среди фанатов также под прозвищем Мареша, сообщает пресс-служба ГСУ
«Лунный свет, медовый месяц…» 4 января 2014, 19.00 на сцене ДК им. Ленсовета Режиссер-постановщик – Татьяна Догилева В ролях: Сергей Маковецкий,
22 декабря, 3, 6 января – ПРЕМЬЕРА: «Бременские музыканты», Юрий Энтин, Василий Ливанов, Геннадий Гладков. 6+ Детей и их родителей ждет необычная трактовка знакомого сюжета о бременских
30 ноября, 1 декабря в 19.00 в Театре «На Литейном» состоится ПРЕМЬЕРА спектакля «Театральный роман» в постановке Игоря Ларина. Автобиографическое произведение Михаила Булгакова «Театральный
4 ноября 2013 на сцене ТЮЗ им. Брянцева «Лунный свет, медовый месяц» Режиссер-постановщик – Татьяна Догилева В ролях: Сергей Маковецкий, Татьяна Догилева,
В очном противостоянии двух лидеров чемпионата России «Зенит» праздновал сложную, но в то же время убедительную победу. «Спартак» по ходу матча дважды отыгрывался. Но в итоге под давлением
Приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга в эти выходные, с 30 августа по 1 сентября, на Московскую площадь, где уже в шестой раз состоится Международный фестиваль чая и кофе.
В убийстве фаната петербургского "Зенита" Евгения Дмитриева ("Мареша") сознался пожилой дагестанец Исламбек Алиев, живущий и работающий в Петербурге. Мужчина лично пришел к следователю. Об этом
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4 июня, вторник 19.00, Большой зал филармонии (Михайловская ул., 2). Шестой концерт ПЯТОГО абонемента К 110-летию со дня рождения Е.А. МРАВИНСКОГО АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР