Евгения Дмитриева

Знакомимся с чайными и кофейными традициями нашей планеты на Московской площади Санкт-Петербурга

Приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга в эти выходные, с 30 августа по 1 сентября, на Московскую площадь, где уже в шестой раз состоится Международный фестиваль чая и кофе.