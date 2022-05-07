Все новости / Евгения Дмитриева

Евгения Дмитриева

Шоу-бизнес
Картина «Годзилла против Конга» возглавила российский кинопрокат в выходные
Боевик «Годзилла против Конга», вышедший на экраны 25 марта, успел стать лидером российского кинопроката, собрав 445,2 млн рублей за три дня. Данные предоставлены порталом kinobusiness.com  
29 мар 2021 20:21
Происшествия
Завершилось расследование убийства фаната "Зенита" Евгения (Мареша) Дмитриева
В Петербурге завершилось расследование уголовного дела по факту гибели 28-летнего болельщика «Зенита» Евгения Дмитриева, известного среди фанатов также под прозвищем Мареша, сообщает пресс-служба ГСУ
19 дек 2013 10:08
Шоу-бизнес
Премьера спектакля «Театральный роман» в театре "На Литейном"
30 ноября, 1 декабря в 19.00 в Театре «На Литейном» состоится ПРЕМЬЕРА спектакля «Театральный роман» в постановке Игоря Ларина. Автобиографическое произведение Михаила Булгакова «Театральный
05 ноя 2013 15:51
Шоу-бизнес
Знакомимся с чайными и кофейными традициями нашей планеты на Московской площади Санкт-Петербурга
 Приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга в эти выходные, с 30 августа по 1 сентября, на Московскую площадь, где уже в шестой раз состоится Международный фестиваль чая и кофе.
28 авг 2013 16:35
Происшествия
В убийстве фаната Жени Мареша сознался пожилой дагестанец, не опознанный свидетелями
В убийстве фаната петербургского "Зенита" Евгения Дмитриева ("Мареша") сознался пожилой дагестанец Исламбек Алиев, живущий и работающий в Петербурге. Мужчина лично пришел к следователю. Об этом
16 авг 2013 12:09
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