Президент России Владимир Путин сравнил инцидент с бортом Ryanair и посадку самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году. Об этом он заявил в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез главе РФ Владимиру Путину документы о происходящем расследовании в связи с инцидентом, произошедшем 23 мая с самолетом Ryanair. Об этом он заявил в ходе своего визита в Сочи 28 мая.
Официальная Москва согласилась признать законным временное правление Жанин Аньес, которая получила власть в Боливии после массовых протестов. Правда, изгнание коррумпированного президента в МИД по-прежнему считают госпереворотом, пишет РИА «Новости».
После беспорядков в Боливии настроение сменилось на народное ликование. Эво Моралес ушел в отставку, ему уже нашлась замена. Временно, до проведения новых выборов.