Все новости / Эво Моралес

Эво Моралес

Политика
Путин сравнил инцидент с бортом Ryanair и посадку самолета президента Боливии
Президент России Владимир Путин сравнил инцидент с бортом Ryanair и посадку самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году. Об этом он заявил в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.   
28 май 2021 21:14
Политика
Лукашенко привез Путину документы об инциденте с рейсом Ryanair
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез главе РФ Владимиру Путину документы о происходящем расследовании в связи с инцидентом, произошедшем 23 мая с самолетом Ryanair. Об этом он заявил в ходе своего визита в Сочи 28 мая.   
28 май 2021 20:53
Политика
Россия признала бывшую телеведущую президентом Боливии
Официальная Москва согласилась признать законным временное правление Жанин Аньес, которая получила власть в Боливии после массовых протестов. Правда, изгнание коррумпированного президента в МИД по-прежнему считают госпереворотом, пишет РИА «Новости».
14 ноя 2019 17:09
Эксклюзив
Последние новости
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес