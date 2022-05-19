Габриэль Обри

Информацию об интрижке «слил» инсайдер.
Ежегодно 20 марта отмечается Международный день Франкофонии. Эта дата была выбрана не случайно. 20 марта 1970 года в городе Ниамей (столица Нигерии) было подписано соглашение о создании первой
После московских гастролей, которые состоялись в начале февраля, «Сельская честь» вновь будет показана на сцене Михайловского театра 2 и 4 марта. В рецензиях на «Сельскую
Михайловский театр 25 января 2008 года представит первую оперную премьеру сезона – «Сельскую честь» (“Cavalleria Rusticana”) Пьетро Масканьи в постановке Лилианы
Михайловский театр 25 января 2008 года представит первую оперную премьеру сезона – «Сельскую честь» (“Cavalleria Rusticana”) Пьетро Масканьи в постановке Лилианы