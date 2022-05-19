Габриэль Обри

2 и 4 марта 2008 года премьерная постановка оперы «Сельская честь» – вновь на сцене Михайловского театра

После московских гастролей, которые состоялись в начале февраля, «Сельская честь» вновь будет показана на сцене Михайловского театра 2 и 4 марта. В рецензиях на «Сельскую