Все новости / Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Шоу-бизнес
В сети появился новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс-2»
Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) готовит продолжение готического мультфильма «Семейка Аддамс». Вторая часть получила название «Семейка Аддамс: Горящий тур» и успела обзавестись трейлером. На больших экранах она появится 7 октября.
08 сен 2021 20:59
Шоу-бизнес
До и после: 7 звезд, решившихся на пластику подбородка
Современная пластическая хирургия предоставляет нам различные варианты для коррекции тех или иных недостатков. Эти звезды решились на ментопластику и изменили форму нижней трети лица. И вот, что из этого получилось.
24 янв 2020 14:08
Шоу-бизнес
От перелома до ожога половых органов: 12 звезд, получивших травмы на съемках фильма
Труд киноактера только неискушенному зрителю может показаться легким. Между тем, это довольно травмоопасное занятие, что и доказывают высокооплачиваемые герои нашего обзора.
24 окт 2019 03:48
Шоу-бизнес
Книга известного голливудского тренера по актерскому мастерству
Ивана Чаббак Мастерство актера: Техника Чаббак ИВАНА ЧАББАК Голливудский тренер по актерскому мастерству, основатель и директор одноименной студии, создатель прогрессивной и широко применяемой
20 май 2013 16:17
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