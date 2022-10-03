Одна вещь и несколько вариантов образов.
Информацию об интрижке «слил» инсайдер.
Экс-супруг Анджелины Джоли в скором времени может избавиться от статуса холостяка.
Стриминговый сервис Netflix анонсировал свои проекты, запланированные на текущий год. Об этом сообщает «Канобу».
Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) готовит продолжение готического мультфильма «Семейка Аддамс». Вторая часть получила название «Семейка Аддамс: Горящий тур» и успела обзавестись трейлером. На больших экранах она появится 7 октября.
В рамках Супербоула по американскому футболу, прошедшего минувшей ночью, студия Universal Pictures показала новый трейлер «Форсажа 9». В 30-секундном ролике можно мельком увидеть главных героев картины.
Звезда сериала «Ход королевы» перевоплотится в дикую Фуриосу.
Актриса неожиданно для поклонников стала стильной кудряшкой.
Звезду сериала «Папины дочки» приняли за другую знаменитость.
Актриса продемонстрировала наряд с закрытия кинофестиваля.
Необычный образ оценили поклонники звезды.
Актриса недолюбливает коллегу из-за его отношения к женщинам.
Фанаты называют возможные причины.
Современная пластическая хирургия предоставляет нам различные варианты для коррекции тех или иных недостатков. Эти звезды решились на ментопластику и изменили форму нижней трети лица. И вот, что из этого получилось.
Поклонники полагают, что звезда побрилась наголо
Труд киноактера только неискушенному зрителю может показаться легким. Между тем, это довольно травмоопасное занятие, что и доказывают высокооплачиваемые герои нашего обзора.
Ивана Чаббак Мастерство актера: Техника Чаббак ИВАНА ЧАББАК Голливудский тренер по актерскому мастерству, основатель и директор одноименной студии, создатель прогрессивной и широко применяемой
Кинопроект "Кино со Вкусом" при поддержке табачного бренда Parliament представляет премьерный показ фильма "Королевство полной луны". Ведущая вечера Екатерина
В ролях: Кристен Стюарт, Шарлиз Терон, Крис Хемсворт, Сэм Клафлин А также Иэн МакШейн, Боб Хоскинс, Рэй Уинстон, Тоби Джонс, Эдди Марсан, Ник Фрост, Джонни Харрис, Брин
12 февраля Ecole Privé Academy, креативный директор Privé Фрэнк Изкердо (Franck Izquierdo) и Beauty Assistant представят в России шоу от Priv é , компании, созданной известным